Житель США прийшов у Walmart з гвинтівкою та здався охоронцям: відео затримання

В американському штаті Міссурі 20-річний Дмитро Андрейченко прийшов до супермаркету Walmart у бронежилеті та з гвинтівкою. Чоловік одразу ж здався охоронцям, а свій вчинок назвав "соціальним експериментом".

Він не погрожував відвідувачам і без опору прибрав зброю, повідомляють американські ЗМІ.

Це цікаво: Дональд Трамп хоче страчувати терористів

Андрейченко пояснив, що він вирішив провести соціальний експеримент і перевірити, як правоохоронці будуть дотримуватися прав, гарантованих йому Другою поправкою до Конституції США.

Незважаючи на пояснення хлопця, його звинуватили в загрозі теракту. Стаття передбачає до чотирьох років позбавлення волі. Працівники прокуратури стверджують, що право на носіння зброї не дає людині права діяти так безтурботно й злочинно, лякаючи інших людей.

Цікаво, що сам Андрейченко фільмував усі події на власний смартфон. На відео чітко помітно, як навіть у момент затримання хлопець, піднявши руки вгору, продовжує знімати все на телефон.

Момент затримання Дмитра Андрейченка: дивіться відео

The suspected white supremacist/potential terrorist who went to a Walmart in Springfield MO armed with a gun, body armor and 100 rounds of ammo, is named DMITRIY ANDREYCHENKO. He has been charged with a 1st degree Terrorist Threat.



Why are some media outlets covering his face? pic.twitter.com/aSdQihCQ4h — Tariq Nasheed (@tariqnasheed) August 9, 2019

Що відомо про Другу поправку до Конституції США і чому це важливо?Друга поправка до Конституції США гарантує право громадян на вільне зберігання та носіння вогнепальної зброї. Згідно з рішенням суду 2008 року, поправка не обмежує громадян у володінні та носінні зброї у власних цілях.



Поява озброєного чоловіка у Walmart не на жарт налякала американців, позаяк лише 4 серпня у штаті Техас чоловік відкрив вогонь по відвідувачах однойменного супермаркету. Тоді загинули 20 осіб.