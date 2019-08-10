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      Житель США прийшов у Walmart з гвинтівкою та здався охоронцям: відео затримання

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      У США озброєний чоловік навідався до Walmart: хотів провести експеримент
      У США озброєний чоловік навідався до Walmart: хотів провести експеримент / japantimes.co.jp

      В американському штаті Міссурі 20-річний Дмитро Андрейченко прийшов до супермаркету Walmart у бронежилеті та з гвинтівкою. Чоловік одразу ж здався охоронцям, а свій вчинок назвав "соціальним експериментом".

      Він не погрожував відвідувачам і без опору прибрав зброю, повідомляють американські ЗМІ.

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      Андрейченко пояснив, що він вирішив провести соціальний експеримент і перевірити, як правоохоронці будуть дотримуватися прав, гарантованих йому Другою поправкою до Конституції США.

      Незважаючи на пояснення хлопця, його звинуватили в загрозі теракту. Стаття передбачає до чотирьох років позбавлення волі. Працівники прокуратури стверджують, що право на носіння зброї не дає людині права діяти так безтурботно й злочинно, лякаючи інших людей.

      Цікаво, що сам Андрейченко фільмував усі події на власний смартфон. На відео чітко помітно, як навіть у момент затримання хлопець, піднявши руки вгору, продовжує знімати все на телефон.

      Момент затримання Дмитра Андрейченка: дивіться відео

      Що відомо про Другу поправку до Конституції США і чому це важливо?Друга поправка до Конституції США гарантує право громадян на вільне зберігання та носіння вогнепальної зброї. Згідно з рішенням суду 2008 року, поправка не обмежує громадян у володінні та носінні зброї у власних цілях.

      Поява озброєного чоловіка у Walmart не на жарт налякала американців, позаяк лише 4 серпня у штаті Техас чоловік відкрив вогонь по відвідувачах однойменного супермаркету. Тоді загинули 20 осіб.

      blog_ava
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      Теги: Зброя Новини США Стрілянина
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