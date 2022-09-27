Ранее муж подозреваемой, Рамин Алиев около десяти лет отслужил в разведке. Об этом со ссылкой на собственные источники пишут российские телеграм-каналы.

Читайте также Двери закрываются: кремль собирается закрыть границы и строит концлагеря для россиян

Россиянка убила свою дочь ножом в сердце

Семья проживала в небольшой деревне Барда Пермского края. В последнее время 29-летний мужчина работал бурильщиком на нефтяной скважине.

После объявления частичной мобилизации в россии, Алиева призвали. Однако женщина совсем не хотела его отпускать.

Подозреваемая сильно выпила на выходных, а затем начала ссору. Кончилось все убийством четырехлетнего ребенка. Мать ударила ножом в сердце дочери, после чего воткнула лезвие себе в живот. Спасти девочку не удалось. Женщину госпитализировали и сделали ей операцию.

Обратите внимание Тысячи россиян сбежали от мобилизации в Казахстан: но их уже пообещали выдавать россии

В россии протестуют из-за мобилизации: последние новости

После того, как путин объявил частичную мобилизацию, в россии начались протесты. Возмущенные россияне выходят на митинги против "могилизации". Протестующих задерживают силовики.

В москве полицейские изнасиловали гантелей активиста Артема Камардина. На одном из митингов он заявил: "Слава Киевской Руси, Новороссия со*и".

В Махачкале между протестующими возникла массовая драка. Путин приказал кадырову придавить протесты в Дагестане.

Вас может заинтересовать – Путин хочет создать отдельный федеральный округ для аннексированных украинских земель: смотрите видео