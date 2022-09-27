Раніше чоловік підозрюваної, Рамін Алієв близько десяти років відслужив у розвідці. Про це з посиланням на власні джерела пишуть російські телеграм-канали.

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Росіянка вбила свою доньку ножем в серце

Сім'я проживала у невеликому селі Барда Пермського краю. Останнім часом 29-річний чоловік працював бурильником на нафтовій свердловині.

Після оголошення часткової мобілізації в росії, Алієва призвали. Однак жінка зовсім не хотіла його відпускати.

Підозрювана сильно випила на вихідних, а далі почала сварку. Закінчилося все вбивством чотирирічної дитини. Мати вдарила ножем у серце доньці, після чого встромила лезо собі в живіт. Врятувати дівчинку не вдалося. Жінку ж ушпиталили та зробили їй операцію.

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В росії протестують через мобілізацію: останні новини

Після того, як путін оголосив часткову мобілізацію, в росії почалися протести. Обурені росіяни виходять на мітинги проти "могилізації". Протестувальників затримують силовики.

У Москві поліцейські зґвалтували гантелею активіста Артьома Камардіна. На одному з мітингів він заявив: "Слава Київській Русі, Новоросія со*и".

У Махачкалі між протестувальниками виникла масова бійка. Путін наказав кадирову придавити протести в Дагестані.

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