Відомо, що силовики вломилися у квартиру активістів Артьома Камардіна, Алєксандри Попової та Алєксандра Мєнюкова. Російські ЗМІ повідомляють, що затриманих били й катували, а потім змусили просити вибачення за протест на камеру.

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Зґвалтували та побили за невдалу насмішку

Інцидент трапився в Москві. На одній з акцій протесту, активіст Артьом Камардін сказав фразу: "Слава Київській Русі, Новоросія со*и". Наступного дня чоловіка та його двох друзів затримали.

За словами ЗМІ, російські силовики не пустили до квартири адвоката. Вони сказали йому, що проводять "огляд приміщення" і тому вхід заборонений. Згодом активістів відвезли у Слідчий відділ у Тверському районі Москви.

За словами адвоката Артьома, поліцейські сильно побили Камардіна і зґвалтували його гантелею. Крім того, силовики зняли процес насилля на відео і змушували дивитися його Алєксандру. Дівчину також піддавали тортурам.

На мені дуже багато суперклею, тому що силовики приклеювали мені на суперклей стікери до обличчя, намагалися заклеїти рота, виривали волосся, штовхали, погрожували зґвалтуванням вп'ятьох,

– розповіла активістка.

За словами Алєксандри, після "обшуку" слідчих, з квартири зникли 600 доларів. У чому звинувачують активістів досі невідомо.

Російські силовики затримали активістів, побили і змусили вибачатися на камеру: дивіться відео

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Як придушують протести проти мобілізації у росії: останні новини

Після того, як 21 вересня владімір путін оголосив часткову мобілізацію, у росії почалися протести. З першого ж дня, силовики почали затримувати всіх, хто незгідний з рішенням "його величності".

Цікаво, що "правоохоронці" геть не розбираються, хто і за що протестує в країні-агресорці. Так, у місті Єкатеринбург, поліція затримала росіян, що скандували ЗА мобілізацію.На додачу, горе-слідчі затримали тоді й свого "шпигуна", що був одягнений у цивільний одяг.

Дуже хиткою залишається ситуація на Кавказі. Придушити протести в Дагестані путін наказав "кадировцям".

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