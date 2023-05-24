По словам женщины, в отношениях с мужчиной у них никогда не было проблем. Они начали встречаться еще в 15-летнем возрасте.

Кстати Испанские полицейские занимались сексом с активистами, чтобы получить информацию, – СМИ

Зять и теща 22 года тайно занимались сексом

Однажды женщина вернулась с отдыха и застала мужа в постели со своей мамой.

Я вошла в спальню и увидела, что моя мама занимается сексом с моим мужем. Мама закричала на меня, чтобы я убиралась из "их" спальни, что еще больше меня шокировало. К сожалению, моя старшая дочь тоже была дома в своей спальне в другом конце дома. Она выбежала и стала свидетелем того, как моя голая мама выбежала из нашего дома и хлопнула дверью,

– рассказала женщина.

В итоге мужчина признался, что, когда его жене было 18 лет, он начал тайно заниматься сексом с тещей. То есть это длилось в течение 22 лет.

Женщина рассказала обо всем своему отцу. Тот выгнал свою жену из дома.

К тому же тест ДНК показал, что трое младших сыновей теща родила от своего зятя. Поэтому сейчас семья распалась.

Львовянку судили за секс на троллейбусной остановке

Недавно франковский районный суд Львова рассмотрел дело 18-летней львовянки о мелком хулиганстве. В конце февраля она занималась сексом на остановке общественного транспорта.

Как стало известно, мужчину, с которым любилась девушка, к ответственности не привлекали и не вызывали в суд. Во время заседания львовянка полностью признала свою вину.

Судья франковского суда признал девочку виновной в совершении административного правонарушения, однако ограничился устным замечанием.