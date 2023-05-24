За словами жінки, у стосунках з чоловіком у них ніколи не було проблем. Вони почали зустрічатись ще у 15-річному віці.

До речі Іспанські поліцейські займалися сексом з активістами, щоб отримати інформацію, – ЗМІ

Зять та теща 22 роки приховано займались сексом

Одного разу жінка повернулась із відпочинку та застала чоловіка у ліжку зі своєю мамою.

Я зайшла до спальні і побачила, що моя мама займається сексом з моїм чоловіком. Мама закричала на мене, щоб я забиралася з "їхньої" спальні, що ще більше мене шокувало. На жаль, моя старша донька також була вдома у своїй спальні в іншому кінці будинку. Вона вибігла і стала свідком того, як моя гола мама вибігла з нашого будинку і грюкнула дверима,

– розповіла жінка.

У підсумку чоловік зізнався, що коли його жінці було 18 років, він почав таємно займатись сексом з тещею. Тобто це тривало протягом 22 років.

Жінка розповіла про все своєму батьку. Той вигнав свою дружину з дому.

До того ж тест ДНК показав, що троє молодших синів теща народила від свого зятя. Тому зараз родина розпалась.

Львів'янку судили за секс на тролейбусній зупинці

Нещодавно франківський районний суд Львова розглянув справу 18-річної львів'янки про дрібне хуліганство. Наприкінці лютого вона займалася сексом на зупинці громадського транспорту.

Як стало відомо, чоловіка, з яким кохалася дівчина, до відповідальності не притягували та не викликали до суду. Під час засідання львів'янка повністю визнала свою провину.

Суддя Франківського суду визнав дівчинку винною у вчинені адміністративного правопорушення, проте обмежився усним зауваженням.