Саміт Україна – ЄС: євродипломати просять керівництво дати позитивний сигнал для Зеленського
В Брюсселі за участі президента Зеленського 6 жовтня 2020 року пройде 22-й саміт Україна – ЄС. Депутати із групи "Друзів європейської України" в Європарламенті звернулись до керівництва ЄС. Вони просять дати Україні "позитивний сигнал".
Відповідний лист із розпорядження є у "Європейської правди". Він адресований главам Єврокомісії та Європейської Ради, главі дипломатії Євросоюзу та єврокомісару з питань сусідства і розширення ЄС.
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Його підписали 11 євродепутатів, серед них:
- голова групи Європейського парламенту "Друзі європейської України" литовець Петрас Ауштревічюс,
- польська політикиня Анна Фотига,
- Радослав Сікорський та інші.
За повідомленням, євродепутати у листі хвалять Україну за прихильність здійснення реформ, відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, навіть попри пандемію, економічну кризу та війну.
Оскільки наше партнерство з Україною має двосторонній характер, ми закликаємо вас передати позитивний сигнал уряду України й українському народу в спільній заяві майбутнього саміту Україна – ЄС,
– йдеться у листі.
Про що ще мовиться у листі?
За словами журналістів, депутати пропонують:
- підкреслити у спільній заяві важливість поступової інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС;
- вивчити можливості галузевої інтеграції;
- залучити Україну в європейські зусилля з боротьби зі зміною клімату через Європейську зелену угоду;
- посилити співпрацю у сфері безпеки та оборони.
Вони також вбачають важливість у створенні більшої кількості майданчиків для посиленого політичного діалогу з Україною. І хочуть посилити академічну та освітню співпрацю між ЄС та Україною.
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Головне про саміт Україна – ЄС
- У саміті Україна – ЄС мали взяти участь Зеленський, очільник Європейської Ради Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляєн. Однак через коронавірус останню представлятиме Жозеп Боррель.
- Представники ЄС та України обговорять наслідки пандемії коронавірусу та підтримку України з боку ЄС.
- Сторони звернуть увагу на реалізацію Угоди про асоціацію, а також стан реформ в Україні.
- Крім того, посадовці обговорять конфлікт на Сході України та захист прав кримчан.