Нові подробиці події розповіла речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко. Про це повідомляє Суспільне, передає 24 Канал.

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Що відомо про самогубство

Нагадаємо, чоловік перебував у розшуку за порушення військового обліку, тож до ТЦК його доставили для оновлення облікових даних та проходження військово-лікарської комісії.

Однак незадовго в одному із кабінетів він взяв канцелярський ніж та порізав собі шию. Від масивної кровотечі чоловік помер дорогою до лікарні,

– розповіла Шевченко.

За словами речниці, громадянину було 35 років.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою про самогубство. Зараз вони проводять усі необхідні слідчі та процесуальні дії з метою встановлення об'єктивних обставин інциденту.

У пресслужбі Хмельницького обласного ТЦК заявили – жодного фізичного чи психологічного насильства до військовозобов'язаного не було застосовано.

До слова, 14 лютого в Миколаєві 41-річний чоловік скоїв самогубство, підірвавши гранату РГД-5 поблизу міжміського автовокзалу. Поліція розпочала розслідування обставин трагедії.