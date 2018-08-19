Самогубство легендарного Владислава Волошина: нові резонансні деталі розслідування

Минуло п'ять місяців, як самогубством покінчив своє життя Народний герой України, бойовий пілот Владислав Волошин. На той час офіцер вже залишив лави збройних сил і обіймав посаду тимчасово виконуючого обов’язки директора Миколаївського міжнародного аеропорту.

Саме із цією його професійною діяльністю рідні та друзі і пов’язували суїцид.

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Під Іловайськом його літак збили, але він вижив, поранений чотири дні вибирався на підконтрольну Україні територію. Ворог його боявся настільки, що звинуватив у збитті боїнга МН-17. Життя льотчика Владислава Волошина, який пройшов війну, обірвалося у мирному Миколаєві, 18 березня він вчинив самогубство у власній квартирі.

Слідство у цій справі досі триває. Мотивів розглядають декілька: особисті хвилювання і проблеми на роботі. З липня 2017 Волошин очолював "Миколаївський міжнародний аеропорт".

Однією з версій є те, що самогубство скоєно у зв’язку з професійною діяльністю на посаді генерального директора КП "Миколаївський міжнародний аеропорт", а також, що скоїв у зв’язку з примусом до виконання протиправних дій,

– заявив старший слідчий слідчого управління Поліції Миколаївщини Юрій Щербицький.



Впродовж минулого року аеропорт активно ремонтували. За словами журналіста-розслідувача Андрія Лохматова, підрядник працював не маючи для цього жодних підстав: ані договору, ані виграного тендеру, просто зі згоди обласної влади. А від Волошина, якого призначили, коли роботи йшли повним ходом, вимагали підписати акти виконаних робіт. Тож фактично льотчика довели до самогубства, переконували його знайомі. У Києві та Миколаєві навіть збирали мітинги з вимогою відставки голови Миколаївської ОДА.



Владислав Волошин

Договору на виконання робіт, переконує Лохматов, як не існувало тоді, так не існує і зараз. А підрядник, тим часом, вимагає заплатити 43 мільйони за капітальний ремонт терміналу.

Після Волошина виконувачем обов'язків аеропорту призначили депутата обласної ради Федора Барну. Він теж фігурант скандалу, місцеві журналісти оприлюднили запис наради, де людина з голосом схожим на голос депутата, наполягає, щоб керівники аеропорту заднім числом провели тендер. Сам же Федір Барна переконує: хто і як ремонтував аеропорт, не знає.

Працює експертиза, вона встановить, наскільки термінал придатний до експлуатації. Але ще раз кажу, будівля аеровокзалу ніколи не виводилася з експлуатації. Воно було побудовано, введено в експлуатацію. Тому спокійно ми можемо там обслуговувати пасажирів,

– сказав т.в.о. генерального директора Миколаївського міжнародного аеропорту Федір Барна.

Наразі комунальне підприємство вже отримало частину дозволів та ліцензій, там відремонтували злітну смугу, встановили паркан довжиною більше ніж 12 кілометрів. Але щодо дати початку роботи аеропорту зараз говорить дуже обережно.

Суд вирішив призначити експертизу вартості виконаних робіт. Юрист аеропорту її погодила, і через це, переконує, втратила роботу. Мовляв, нове керівництво аеропорту не бажало цієї експертизи.

Ось я неправильно зробила, що погодилася на експертизу. Я повинна була судді сказати, що я не ознайомилася зі справою. А те, що у мене вже заперечення прийняли й те, що суддя його вже прочитала, Федір Петрович це не врахував. Тобто, він хотів, щоб я дала свідомо неправдиві свідчення судді, – заявила колишня юристка Миколаївського міжнародного аеропорту Наталія Запорожець.

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Тим часом, розслідування смерті льотчика Волошина триває за вдома статтями карного кодексу – "Умисне вбивство з приміткою самогубство" та "доведення до самогубства".