Санкції показали ефективність, але й вибірковий підхід, – дипломат

Антиросійських санкцій багато не буває. Президенту Зеленському краще провести ревізію і удосконалити механізми прийняття санкцій.

Таку думку 24 каналу висловив дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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Санкції, нагадує експерт, – не військовий метод, який захищає нас від російської агресії і яким Захід і Україна наносять шкоду РФ.

Санкції показали ефективність. Водночас і вибірковий підхід. Тому президенту Зеленському треба спростити механізми. Наразі санкції затверджує РНБО. Але не треба робити з цього політичного шоу. Це має бути чітко відпрацьована буденність. Головне визначити, яку шкоду економіці Росії завдадуть наші санкції, при цьому уникнути збитків для нас,

– підкреслює Олександр Хара.

Дипломат зауважує: дуже важливо прибрати корупційну складову. Раніше з санкційних списків зникали російські компанії, які хтось дуже активно лобіює в Україні.

Які санкції Україна ввела проти Росії? П'ятий президент України Петро Порошенко 20 березня ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 294 російських компаній та 848 громадян Росії. Обмеження застосовані до керівників Ради Федерації Федеральних зборів РФ та депутатів Державної Думи РФ. Під санкції потрапили росіяни, які причетні до захоплення українських моряків та суден поблизу Керченської протоки, а також ті, хто були залучені до будівництва Керченського мосту, проведення псевдовиборів на окупованих територіях тощо.



15 травня Кабінет міністрів збільшив перелік російських товарів, заборонених до ввезення в Україну та запровадив спеціальні мита на всі російські товари, окрім вугілля та скрапленого газу.



24 липня уряд Гройсмана запропонував РНБО розширити санкції проти Росії. Зокрема, застосувати санкції проти юридичних осіб, які причетні до будівництва газопроводу "Краснодарський край – Крим", та незаконного видобутку вуглеводнів на захоплених українських родовищах.