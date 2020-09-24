З сайту Держдуми Росії видалили новину про розслідування отруєння Навального
Після отруєння опозиціонера Олексія Навального російська Держдума вирішила спільно з Німеччиною проводити розслідування цієї події. Новину про це опублікували на офіційному сайті Держдуми, але потім вона безслідно зникла.
На офіційному сайті й сторінках у соціальних мережах новина "провисіла" всього 20 хвилин, пише видання "Радіо Свобода".
До слова Путін переконував Макрона, що Навальний міг сам прийняти "Новачок", той вже відреагував
Згідно з рішенням Думи, про яке було повідомлено на офіційному сайті, російські парламентарі планували проводити розслідування спільно з колегами з Бундестагу Німеччини.
Чому новину згодом вирішили видалити – незрозуміло. Очільник комісії, яка схвалювала рішення, пояснив цю ситуацію дуже дивним чином, приліпивши туди "третю силу, яка намагається розсварити Росію з усім світом", Німеччину, протести в Білорусі, санкції заходу, "Північний потік-2" й навіть російську вакцину від коронавірусу.
Новина про спільне розслідування отруєння Навального / скриншот з сайту Держдуми Росії
Що відомо про отруєння Навального
- Навальному стало погано, коли він летів з Томська до Москви 20 серпня. Активіста госпіталізували до місцевої лікарні. Там він впав у кому.
- Після тривалих дискусій опозиціонера відпустили на лікування до Німеччини.
- Німецькі лікарі виявили, що Навального отруїли хімічною зброєю з родини "Новачок". Її сліди знайшли на шкірі, у крові та сечі Навального. А також на пляшці, з якої він пив.
- Після виходу з коми Навальний вимагав повернути одяг, який був на ньому вдень отруєння. На думку опозиціонера, його речі є важливим доказом замаху.
- В лікарні Омська заявили, що одяг Навального вилучили правоохоронці.
- 23 вересня опозиціонера виписали з лікарні. Він вперше прогулявся в парку.