Після отруєння опозиціонера Олексія Навального російська Держдума вирішила спільно з Німеччиною проводити розслідування цієї події. Новину про це опублікували на офіційному сайті Держдуми, але потім вона безслідно зникла.

На офіційному сайті й сторінках у соціальних мережах новина "провисіла" всього 20 хвилин, пише видання "Радіо Свобода".

До слова Путін переконував Макрона, що Навальний міг сам прийняти "Новачок", той вже відреагував

Згідно з рішенням Думи, про яке було повідомлено на офіційному сайті, російські парламентарі планували проводити розслідування спільно з колегами з Бундестагу Німеччини.

Чому новину згодом вирішили видалити – незрозуміло. Очільник комісії, яка схвалювала рішення, пояснив цю ситуацію дуже дивним чином, приліпивши туди "третю силу, яка намагається розсварити Росію з усім світом", Німеччину, протести в Білорусі, санкції заходу, "Північний потік-2" й навіть російську вакцину від коронавірусу.



Новина про спільне розслідування отруєння Навального / скриншот з сайту Держдуми Росії

Що відомо про отруєння Навального