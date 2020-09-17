Служба безпеки України відкрила 52 кримінальних провадження щодо державної зради від початку 2020 року. Ще 27 проваджень розпочали щодо створення терористичної групи чи організації. Більшість із них стосуються російських спецагентів.

А також по 2 справи відкрили за диверсії, шпигунство і теракти. Такі цифри повідомляють на офіційному сайті СБУ.

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Йдеться про те, що здебільшого розслідування стосуються викритих агентів російських спецслужб. Вони, за повідомленням відомства, виконували розвідувально-підривну роботу проти України.

Держзрада та теракт

Держзраду та теракт інкримінують колишньому керівнику Центру спецоперацій "А" – агентурній мережі ГУ Генштабу Збройних сил РФ – Валерію Шайтанову. Його затримали у квітні 2020 року. Крім цього, він перебував на агентурному зв'язку з полковником ФСБ Росії. Йому Шайтанов передавав дані, зокрема про операції в зоні ООС.

Колишнього українського військовослужбовця завербували, коли він перебував на окупованій Луганщині. А потім він та ще 3 осіб збирали розвідувальну інформацію про військові об'єкти на Волині,

– зазначили в СБУ.

До того ж СБУ запобігли передачі секретної технічної документації. Вона стосувалась вітчизняних військових розробок в ракетобудівній галузі.

"Жителя Луганщини виявився агентом російської спецслужби. Його затримали під час спроби передачі даних представникам ФСБ", – мовиться у відомстві.

Довідка. З початку 2020 року СБУ розпочали 221 кримінальне провадження. За цей період винесли судові вироки 73 особам, зокрема із них 21 – за державну зраду.

Інші справи

► У СБУ також нагадали, що до 12 років позбавили волі та засудили експравоохоронця Олега Смородінова. Він, за завданням ФСБ, вбив начальника відділу Рівненського слідчого ізолятора Івана Мамчура.

► Двох громадян України засудили до 12 років позбавлення волі за вчинення теракту в Маріуполі. Тоді загинув полковник СБУ Олександр Хараберюш.

► Крім того, до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили агента ФСБ РФ. Він у липні 2020 року планував підірвати місткості з аміаком на території ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот".

► Також громадянина КНР – професора Сіанського науково-дослідного інституту сучасної хімії – засудили за шпигунство до 10 років позбавлення волі. Він збирав секретну інформацію з розробок об'єктів Оборонно-промислового комплексу України.