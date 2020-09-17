СБУ розповіла про найцікавіші справи щодо держзради: стосуються викритих агентів спецслужб Росії
Служба безпеки України відкрила 52 кримінальних провадження щодо державної зради від початку 2020 року. Ще 27 проваджень розпочали щодо створення терористичної групи чи організації. Більшість із них стосуються російських спецагентів.
А також по 2 справи відкрили за диверсії, шпигунство і теракти. Такі цифри повідомляють на офіційному сайті СБУ.
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Йдеться про те, що здебільшого розслідування стосуються викритих агентів російських спецслужб. Вони, за повідомленням відомства, виконували розвідувально-підривну роботу проти України.
Держзрада та теракт
Держзраду та теракт інкримінують колишньому керівнику Центру спецоперацій "А" – агентурній мережі ГУ Генштабу Збройних сил РФ – Валерію Шайтанову. Його затримали у квітні 2020 року. Крім цього, він перебував на агентурному зв'язку з полковником ФСБ Росії. Йому Шайтанов передавав дані, зокрема про операції в зоні ООС.
Колишнього українського військовослужбовця завербували, коли він перебував на окупованій Луганщині. А потім він та ще 3 осіб збирали розвідувальну інформацію про військові об'єкти на Волині,
– зазначили в СБУ.
До того ж СБУ запобігли передачі секретної технічної документації. Вона стосувалась вітчизняних військових розробок в ракетобудівній галузі.
"Жителя Луганщини виявився агентом російської спецслужби. Його затримали під час спроби передачі даних представникам ФСБ", – мовиться у відомстві.
Інші справи
► У СБУ також нагадали, що до 12 років позбавили волі та засудили експравоохоронця Олега Смородінова. Він, за завданням ФСБ, вбив начальника відділу Рівненського слідчого ізолятора Івана Мамчура.
► Двох громадян України засудили до 12 років позбавлення волі за вчинення теракту в Маріуполі. Тоді загинув полковник СБУ Олександр Хараберюш.
► Крім того, до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили агента ФСБ РФ. Він у липні 2020 року планував підірвати місткості з аміаком на території ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот".
► Також громадянина КНР – професора Сіанського науково-дослідного інституту сучасної хімії – засудили за шпигунство до 10 років позбавлення волі. Він збирав секретну інформацію з розробок об'єктів Оборонно-промислового комплексу України.