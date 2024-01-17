У мережу просочилося відео, де представники проєкту Bihus.Info вживають наркотики, а також аудіозапис, на якому вони начебто замовляють "заборонені речовини". СБУ відреагувала на інцидент.

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Захист роботи ЗМІ

Служба безпеки України звернула увагу на цей скандальний матеріал та розпочала розслідування. Відомство спробує встановити, хто і як зумів незаконно прослухати і зафільмувати журналістів з Bihus.Info.

Цю справу розглядатимуть за статею незаконного придбання, збуту або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації.

На переконання СБУ, прозора і безперешкодна робота незалежних і фахових ЗМІ є важливою, – йдеться в офіційному коментарі.

Там наголосили, що прихованій зйомці треба дати належну правову оцінку, незалежно від того, чи на ній зафіксовані, або ні, факти можливого порушення закону, які стосуються обігу наркотичних речовин.

Що на відео та аудіозаписі

Вчора на просторах інтернету з'явився запис телефонної розмови, на якій окремі працівники журналістського проєкту Bihus.Info обговорюють плани на святкування новорічного корпоративу. Зокрема, вони домовляють про замовлення "трави". Крім того, невідомі виклали відео, на якому журналісти буцімто вживають наркотики. Це відбувається у заміському комплексі під Києвом, де відбувався корпоратив.

У заголовку відео вказано, що заборонені речовини вживали медійники, хоча, насправді, їх на опублікованих кадрах немає. Єдина журналістка, яка начебто замовляла наркотики, була Марія Землянська.

Також на відео були: