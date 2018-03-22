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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Секс-скандал у Росії: журналіст заявив про домагання з боку Жиріновського

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Володимир Жиріновський домагався до журналіста
Володимир Жиріновський домагався до журналіста / Соцмережі

Журналіст телеканалу "Дождь" і видання "Настоящее время" Ренат Давлетгільдєєв переконує, що свого часу охорона лідера ЛДПР Володимира Жиріновського намагалася його силою завезти до сауни, де мав бути політик.

Відповідний допис з’вився на його сторінці у Facebook. У повідомленні журналіст, зокрема, коментує секс-скандал навколо депутата Думи Леоніда Слуцького.

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"Хлопці, слухайте, я є упевненим, що навіть в моїй стрічці, серед моїх друзів і підписників, є ті, кого домагалися люди, наділені владою. Депутати Держдуми, судді, чиїми помічниками ви працювали після практики, співробітники кількох міністерств рівня заступників. Так, Леонід Слуцький – глибоко гетеросексуальний чоловік. Але ж десятки депутатів вважають за краще вивозити до спецлазень саме хлопчиків", – зауважив представник ЗМІ.

За його словами, він ніколи не приховував історію, як сталася з ним після фіналу конкурсу Міс Росія у Гостиному дворі в Москві.

Мене за руки намагалися вивезти з будівлі помічники Жиріновського та відвести з ним до корпоративної сауни ЛДПР, а сам він, поки давав невелике інтерв'ю, лапав за ж*пу так, що руки трусилися з диктофоном. Так, я був зовсім юним, коліна ходили ходуном від однієї думки про те, що перед тобою депутат, міністр і так далі, здавалося, що я зобов'язаний дивитися їм в рот,
– підкреслив Давлетгільдєєв.

Як зазначає журналіст, у період до камін-ауту йому здавалося, що це він сам винен, що чиясь рука лізе в його штани, та й взагалі потрібно неодмінно від усіх було приховати хоча б натяк на його гомосексуальність.

"Моя історія – дурниця порівняно з тим, що бувало в тій же ЛДПР. І цей жарт про скандал зі Слуцьким, який був потрібним, аби довести, що в партії є хоча б один депутат-натурал, – є дуже близькою до реальності. І я навіть не кажу про принцип відбору помічників для Володіна або співробітників апарату голови правління "Газпрому", – констатував він.

Нагадаємо, на початку березня відразу троє журналісток звинуватили Леоніда Слуцького у сексуальних домаганнях. Внаслідок скандалу низка російських ЗМІ відкликала своїх журналістів з Держдуми РФ.

Теги: Новини Росії Скандал журналісти ЛГБТ Секс-скандал Секс Володимир Жиріновський
Джерело: 24 Канал
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