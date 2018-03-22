У Росії журналісти бойкотують Держдуму

В четвер, 22 березня, декілька російських ЗМІ відкликали своїх журналістів з Держдуми РФ. Причина пов’язана зі справою про сексуальні домагання депутата від ЛДПР Леоніда Слуцького.

Про це повідомляє "Медуза".

Зазначимо, що на початку березня відразу троє журналісток звинуватили Леоніда Слуцького у сексуальних домаганнях.

Як написав у своєму Telegram-каналі головний редактор "Эхо Москвы" Олексій Венедиктов, радіостанція висловила солідарність із журналістками, що "стали жертвами домагань у Держдумі", а також – редакціями всіх ЗМІ, які також оголосили про припинення роботи в російському парламенті.

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Венедиктов наголосив, що розчарований рішенням депутатської комісії з етики, яка "по суті виправдала таку практику у вищому законодавчому органі країни".

Зазначимо, що 21 березня відбулося засідання комісії Держдуми з питань депутатської етики, на якому виступила кореспондент "Російської служби Бі-бі-сі" Фаріда Рустамова і продюсер "Дождя" Дарина Жук, що звинувачували Леоніда Слуцького в домаганнях. У підсумку комісія прийшла до висновку, що депутат не допустив "порушення поведінкових норм".

Після оголошення рішення комісії холдинг РБК і телеканал "Дождь" оголосили про відкликання своїх журналістів з Держдуми. Газета "Коммерсант" вирішила, що не буде взаємодіяти зі Слуцьким і комісією з етики на знак солідарності з журналістками. А видання "Лєнта.ру" пообіцяло видалити всі матеріали, пов'язані зі Слуцьким.