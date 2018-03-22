В России журналисты бойкотируют Госдуму

В четверг, 22 марта, несколько российских СМИ отозвали своих журналистов из Госдумы РФ. Причина связана с делом о сексуальных домогательствах депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого.

Об этом сообщает "Медуза".

Отметим, что в начале марта сразу трое журналисток обвинили Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах.

Как написал в своем Telegram-канале главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, радиостанция выразила солидарность с журналистками, которые "стали жертвами домогательств в Госдуме", а также – редакциями всех СМИ, которые также объявили о прекращении работы в российском парламенте.

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Венедиктов отметил, что разочарован решением депутатской комиссии по этике, которая "по сути оправдала такую ​​практику в высшем законодательном органе страны".

Отметим, что 21 марта состоялось заседание комиссии Госдумы по депутатской этике, на котором выступила корреспондент "Русской службы Би-би-си" Фарида Рустамова и продюсер "Дождя" Дарья Жук, обвинявшие Леонида Слуцкого в домогательствах. В итоге комиссия пришла к выводу, что депутат не допустил "нарушение поведенческих норм".

После оглашения решения комиссии холдинг РБК и телеканал "Дождь" объявили об отзыве своих журналистов из Госдумы. Газета "Коммерсант" решила, что не будет взаимодействовать с Слуцким и комиссией по этике в знак солидарности с журналистками. А издание "Лента.ру" пообещало удалить все материалы, связанные со Слуцким.