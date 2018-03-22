12:19
22 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-1°C
0°C -11°C
  • пятница
    1°C -13°C
  • суббота
    1°C -15°C
  • воскресенье
    2°C -8°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля.
Вєсті Кремля
00:02, сегодня
Вести.UA. Бандиты в Верховной Раде. Сюрприз Каддафи для Тимошенко
Вєсті.UA
20:51, 21 марта
Как одесситы мечтали о мэрии будущего, а получили мэра под подозрением.
ЦРУ
09:38, 21 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

В России журналисты бойкотируют Госдуму

381 Читати новину українською
В России журналисты бойкотируют Госдуму
В России журналисты бойкотируют Госдуму / Фото из открытых источников

В четверг, 22 марта, несколько российских СМИ отозвали своих журналистов из Госдумы РФ. Причина связана с делом о сексуальных домогательствах депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого.

Об этом сообщает "Медуза".

Отметим, что в начале марта сразу трое журналисток обвинили Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах.

Как написал в своем Telegram-канале главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, радиостанция выразила солидарность с журналистками, которые "стали жертвами домогательств в Госдуме", а также – редакциями всех СМИ, которые также объявили о прекращении работы в российском парламенте.

Читайте также: Секс-скандал в Госдуме: депутат Слуцкий принёс извинения оскорблённым женщинам

Венедиктов отметил, что разочарован решением депутатской комиссии по этике, которая "по сути оправдала такую ​​практику в высшем законодательном органе страны".

Отметим, что 21 марта состоялось заседание комиссии Госдумы по депутатской этике, на котором выступила корреспондент "Русской службы Би-би-си" Фарида Рустамова и продюсер "Дождя" Дарья Жук, обвинявшие Леонида Слуцкого в домогательствах. В итоге комиссия пришла к выводу, что депутат не допустил "нарушение поведенческих норм".

После оглашения решения комиссии холдинг РБК и телеканал "Дождь" объявили об отзыве своих журналистов из Госдумы. Газета "Коммерсант" решила, что не будет взаимодействовать с Слуцким и комиссией по этике в знак солидарности с журналистками. А издание "Лента.ру" пообещало удалить все материалы, связанные со Слуцким.

Теги: Новости политики протесты Секс-скандал СМИ журналисты Новости России
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Парасюк отказался проходить через металлоискатель и силой прорвался в Верховную Раду: видео
сегодня, 11:57 Парасюк отказался проходить через металлоискатель и силой прорвался в Верховную Раду: видео
323
Назар Холодницкий подтвердил, что нашел у себя в кабинете
сегодня, 11:46 Назар Холодницкий подтвердил, что нашел у себя в кабинете "жучок"
69
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук