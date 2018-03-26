Секс-скандалы в России и Америке

В последние дни американские и российские власти оказались под огнем критики по схожим причинам: в Вашингтоне и Москве разгорелись скандалы на сексуальной почве с участием руководителей соответствующих стран. Разница, правда, в том, что если в России под огнем критики оказался парламент и чиновники среднего калибра, то в США – лично президент Дональд Трамп.

Госдума

Российская история началась с жалоб журналисток целого ряда изданий на приставания со стороны главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. По словам пострадавших женщин, Слуцкий не только позволял себе крайне фамильярные и оскорбительные замечания в их адрес, но просто лапал журналисток в своем кабинете и других помещениях.

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Никакого согласия на подобные действия он, конечно, не получал. Издание "Медуза" пишет, что на грубые приставания со стороны Слуцкого пожаловались еще несколько женщин, но они боятся пока говорить об этом вслух. И им есть чего бояться. Слуцкий – это человек с огромными связями, живет по соседству с резиденцией Путина, дружит с Кириллом Гундяевым – главой русской православной церкви. Кроме того, депутат является одним из главных адвокатов аннексии Крыма в Европе. Именно он занимается организацией незаконных визитов иностранных депутатов на полуостров.

Излишне упоминать, что Слуцкий – мультимиллионер, хотя источник его богатств совершенно не ясен. Он работает депутатом с 1999 года. Для обычной российской журналистки конфликт с таким человеком может быть крайне опасным просто для ее жизни. Он, естественно, за свои действия извиняться не стал. Сначала просто посмеялся над жалующимися на него журналистками, а потом еще и пригрозил подать на них в суд.



Леонид Слуцкий

Вся Госдума, включая и женщин-депутатов, горой встала на защиту своего коллеги. Объясняется это просто: в депутаты в России берут только самых подлых, мерзких, глупых, необразованных и вороватых людишек. Ни одного приличного человека там просто нет. Чем более скотски ведет себя человек, тем он депутатам ближе и милее. Парламентская комиссия по этике объявила: Слуцкий ничего не нарушил, это журналистки устроили политическую провокацию накануне выборов президента России. Поэтому они виноваты в раздувании скандала на пустом месте.

На этом все могло и закончиться. Однако, на этот раз случилось непредвиденное: российская пресса не проглотила обиду, как это обычно происходит, а ответила ударом на удар. Почти два десятка газет, журналов, радиостанций и телеканалов объявили тотальный бойкот Госдуме и ее депутатам. Некоторые пообещали перед именем каждого депутата писать слово "мерзкий". Другие пообещали после слова "Госдума" писать: орган власти, легализовавший сексуальные домогательства.

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Каждый, в общем, глумится как хочет. К бойкоту, который тут же стал модным, стали присоединяться даже бары и рестораны около Госдумы. Они обещают не обслуживать депутатов, пока Слуцкий не изгнан из парламента. Волна игнора в отношении Госдумы ширится с каждым днем. Гражданское общество решило не ругаться с депутатами, а просто их не замечать.

На первый взгляд, это просто забавный курьез. Но в действительности – проявление очень важной тенденции. Российская власть быстро теряет одну из главных своих функций и основ легитимности: она перестает быть модной, элитной, передовой и привлекательной. Она вошла в этическое и даже эстетическое противоречие с обществом. Депутаты сейчас выглядят как племя вонючих и немытых дикарей с автоматами, которые пришли в театр, нагадили там и заявляют, что так и надо. Ничего, дескать, ужасного в этом нет, у них всегда все так делали. Но при этом они хотят, чтобы все остальные хорошо к ним относились. Но это, конечно, исключено.



Митинги против Слуцкого

Российские оппозиционные журналисты сейчас стали альтернативной морально-этической элитой в своей стране. На них, а не на власть ориентируется общество. Они демонстрируют, каким должно быть нормальное, современное отношение к женщине, к своей профессии и к чести.

На их фоне депутаты – это просто пропитые кривляющиеся гопники, чувствующие свою силу. Да, у них есть банда, кастеты и заточки в кармане. Но никто не желает быть похожим на них. И поэтому в долгосрочной перспективе гопники всегда проигрывают, а приличные люди – выигрывают. И начало этому процессу уже положено.

Трамп и секс

В США в центре скандала, или даже серии скандалов, с сексуальным подтекстом оказался не парламент, а президент – Дональд Трамп.

Источником его проблем стала страсть к сразу двум женщинам: бывшей модели журнала Playboy Карен Макдугал, а также отставной порнозвезде Сторми Дэниелс.

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Обе они заявляют, что поддерживали отношения с нынешним президентом в 2006 году – то есть практически через год после женитьбы Трампа на словенской модели Мелании Кнаусс. Обе рассказали, что нынешний президент водил их к себе домой, когда жены не было дома, и даже проводил там экскурсию.

И Макдугал, и Дэниелс уверяют, что Трамп, или его люди, заплатили им за молчание десятки тысяч долларов. В минувшее воскресенье Дэниелс дала телеканалу CBS откровенное интервью, в котором рассказала, как и где у нее был секс с президентом. Она также пожаловалась, что кто-то из его людей угрожал ей расправой за излишнюю говорливость.



Трамп с женой

Ничего сенсационного порнозвезда не рассказала, но сам ее рассказ о сексе с женатым президентом может очень плохо сказаться на его карьере.

Основу поддержки Трампа составляют консервативные пуритане-евангелисты. Президенту очень сложно от них ожидать лояльности после истории о внебрачном сексе с порнозвездой через год после свадьбы. Они могут и не простить такое.

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Уже в ноябре состоятся выборы в конгресс, результат которых обещает стать очень неприятным для Республиканской партии и Трампа. Его необузданные романтические увлечения только помогут оппозиционным ныне демократам победить. Ну а высокий результат демократов почти стопроцентно будет означать начало процедуры импичмента Трампа и его изгнание из Белого дома. Таким образом, супружеская измена 12-летней давности может обойтись Трампу очень и очень дорого.