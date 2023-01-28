У посольстві України в Ізраїлі стурбовані та вражені нападами в Єрусалимі. Терор і насильство проти мирного населення, проти дітей, неприпустимі.

До теми В Єрусалимі невідомий влаштував стрілянину біля синагоги: багато загиблих і поранених

Із сумом повідомляємо, що серед невинних жертв є громадянка України,

– написали у посольстві.

Дипломати висловили глибокі співчуття родинам загиблих та наголосили, що моляться за повне одужання поранених. Наразі невідомо, уим була загибла українка.

Теракти в Ізраїлі: що відомо

Ввечері 27 січня чоловік відкрив стрілянину в районі Неве-Яаков в Єрусалимі. Щонайменше 8 людей загинули, а ще 10 – зазнали поранення. Терорист намагався втекти, але його вбили правоохоронці.