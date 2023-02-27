Читайте в ексклюзивному матеріалі-розслідуванні команди журналістів і хакерів KibOrg News спільно з 24 Каналом. У перші місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну, окупантам вдалося встановити контроль над частиною Запорізької області. У вересні 2022 року Росія навіть оголосила про незаконну анексію області, хоча при цьому навіть не контролювала значну її частину, включно з адміністративним центром – Запоріжжям. Центром діяльності колаборантів та окупаційної адміністрації став Мелітополь.

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На окупованих територіях росіяни заходились встановлювати свої порядки, зокрема, в медичній сфері. Віднайдені хакерами документи детально розповідають про цей процес, називають імена учасників, а також розкривають їхні злочинні цілі та завдання.

"Міністерство здоров'я" в окупованій Запорізький області

Цивільне населення в окупації перебуває у вразливому стані, а громадяни, що потребують медичної допомоги, потерпають ще більше. У захопленій частині Запорізької області росіяни створили "Департамент охорони здоров'я", який в основному займається привласненням українського майна, гармонізацією із законодавством Росії, лікуванням і відновленням поранених окупантів.

19 грудня 2022 року "Департамент" реорганізували за подобою Росії у так зване "міністерство", там у регіонах номінально є "уряди", хоча в реальності вони є частинами централізованої вертикалі.

Наказ про призначення "міністра"

Головою "запорізького МОЗ" було призначено Бориса Александрова. Згідно з наказом "глави" цього фейкового відомства, його першою заступницею стала Олена Борчанінова, також заступницею призначена Ірина Склянна, яка до окупації обіймала посаду заступниці керівника Мелітопольського міського відділу охорони здоров'я.

Структура незаконного "міністерства"

У документі зазначено, що до роботи нібито залучено 110 співробітників.

Структура "міністерства"

Голова "запорізького МОЗ" Борис Александров – не місцевий колаборант, а призначений з Росії окупант-менеджер. Александров раніше обіймав аналогічну посаду в МОЗ Республіки Комі (Росія). У Комі Александров працював менше року після призначення на посаду міністра у квітні 2020 року. До цього він працював у структурах Федерального медико-біологічного агентства Росії (ФМБА), з 2019 року був заступником гендиректора організації під назвою "Федеральний клінічний центр високих медичних технологій ФМБА".

Борис Александров / фото – РосЗМІ

"Радником" так званого "міністра охорони здоров'я" окупанти призначили Віктора Кучкового, який попередньо очолював регіональний "департамент охорони здоров'я". У загарбаній ворогом частині Запорізькій області він розпоряджався захопленим росіянами майном медзакладів. За його участі було переобладнано місцеві лікарні на військові госпіталі для лікування поранених російських окупантів.

Цей пан є відомим зрадником і нині перебуває у розшуку. Починаючи з 2014 року Кучковий був так званим "міністром охорони здоров'я" так званої "ДНР". Призначений ще указом нині покійного Захарченка.

Наказ про призначення Кучкового та копія документів зрадника

Кадрове питання, реєстр зрадників

Робота департаменту неможлива без людей, які добровільно пішли на співпрацю з окупантами.

24 Канал публікує списки співробітників "Департаменту охорони здоров'я Військово-цивільної адміністрації Запорізької області" до його реорганізації у "міністерство":

Однією з тих, кого вдалося ідентифікувати, є Фурсенко Карина Тофіговна (karina_fursenko9@mail.ru), яку призначили "провідною спеціалісткою відділу правового забезпечення".

Карина Фурсенко – мешканка смт Якимівка, проживає за адресою вул. Піонерська, буд. 2, кв.1. У квітні 2022 року встигла отримати російський паспорт, пропрацювавши на "посаді" 6 місяців, вирішила подати документи до Московського фінансово-промислового університета "Сінергія". Це популярна серед зрадників "тема". Те ж саме зробила її колега колаборантка Павленко Юлія Сергіївна (juristdepartment@mail.ru).

Зрадниця Карина Фурсенко / фото – соцмережі

Документи Карини Фурсенко на вступ до московського вишу:

В очікуванні фейкового "референдуму" з незаконного приєднання Запорізької області до складу Росії окупантами була створена робоча група з "гармонізації законодавства Запорізької області із законодавством РФ у сфері охорони здоров'я санітарно-епідеміологічного напрямку".

До її складу увійшли члени окупаційної адміністрації, а також головний лікар Мелітопольської санітарно-епідеміолоігчної станції Мануйленко Андрій Ростиславович. За ним тягнеться довгий шлейф "пригод". Так, у 2014 році Мануйленко активно підтримував "русскую вєсну", показав себе як прихильник політики нині забороненої "Партії регіонів" і нинішнього очільника окупаційної адміністрації Запоріжжя колаборанта Євгена Балицького.

Фанатик "русского міра" зі стажем Андрій Мануйленко / фото – соцмережі

"Наказ" про створення "робочої групи" з лкарів-колаборантів:

"Добрі лікарі"

Станом на вересень 2022 року на окупованій території Запорізької області були створені 44 медичні організації, з них на той момент функціонували 39. Переглянути виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ можна за посиланням.

Перелік закладів і контакти їх керівників-колаборантів:

Зверніть увагу! Російські окупанти кожен день продовжують зазнавати поранень на різних напрямках, зокрема, на Запорізькому. У цих умовах на колаборантів у білих халатах покладена велика відповідальність. Проте, з цим у росіян виникли проблеми.

Важливо Як росіяни готуються обороняти Мелітополь

Український Генштаб у січні 2023 року повідомляв, що міська лікарня Дніпрорудного переповнена пораненими.

"Тільки за останній час доставлено близько 150 загарбників. У той же час, більшість персоналу лікарні відмовилися співпрацювати з окупантами, тому медиків направляють з Російської Федерації", – йдеться у зведенні. Головним лікарем у Дніпрорудненській міській лікарні є Абросімов Юрій Юрійович. Він добровільно пішов на співпрацю із загарбниками.

Юрій Абросімов добровільно перейшов на бік російських окупантів

Список головних лікарів і бухгалтерів медичних закладів окупованої частини Запоріжжя

З головних лікарів, яких призначила окупаційна адміністрація, у серпні 2022 року була створена "Рада головних лікарів" при "Департаменті охорони здоров'я ВЦА ЗО".

"Рада" є постійно чинним консультативно-дорадчим органом, утвореним при "Департаменті" для координації та підвищення ефективності взаємодії "Департаменту" з медичними організаціями Запорізької області всіх рівнів з питань у сфері охорони здоров'я.

"Рада" складається з 9 членів та збирається не менше ніж 1 раз на місяць. До її складу, зокрема, входить головний лікар Дніпрорудненської лікарні Абросімов Юрій .

. За місяць після створення "Ради головних лікарів" було організовано "Персональний склад головних позаштатних спеціалістів Департаменту охорони здоров'я ВЦА ЗО". До його складу увійшли спеціалісти різного профілю з лікарень окупованого Запоріжжя.

Перелік лікарів (усім їм після деокупації доведеться пояснювати, як вони опинились у списку):

"Охоронці" охоронців здоров'я

Будівлю "Департаменту охорони здоров'я" окупаційної адміністрації, що розташована в Мелітополі за адресою проспект Богдана Хмельницького, буд. 46, згідно з докладною запискою до "начальниці" так званого "контрольно-ревізійного управління" так званого "Департаменту охорони здоров'я ВЦА ЗО" Миронової Валерії Валеріївни, з 17 листопада 2022 року охороняє "Державне унітарне підприємство "Центр спеціального призначення "Охорона". Крім того, з 9 серпня 2022 року до 31 січня 2023 року був укладений контракт з приватним підприємством "Витязь 777 М" на охорону тієї ж будівлі.

Про "Вітязь" у Мелітополі

ДУП "Центр спеціального призначення "Охорона" юридично розташований за адресою 272312, м. Мелітополь вул. Олександра Невського, буд. 24. Його керівником призначено підполковника запасу ФСО Клаппа Кирилла Миколайовича.



Кирилла Клаппа завезли до Запоріжжя з Росії / фото з соцмереж

До цього Клапп був одним з керівників ООО "ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СПЕЦНАЗ-ФЕНИКС" (ТОВ "ОХОРОННА ОРГАНІЗАЦІЯ "СПЕЦНАЗ-ФЕНІКС") з російського міста Санкт-Петербург, яка в своєму штаті має співробітників із числа спецпідрозділів, офіцерів з російський силових структур – збройних сил, МВС і ФСБ. Крім того, Клапп є "козаком" і членом "Асоціації Воїн", учасники якої беруть участь у збройній агресії проти України, а також є кавалером орденського знаку Ушакова ІІІ ступеня.

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У складі асоціації у березні 2022 року Клапп приїжджав на окуповану Луганщину, щоб привезти "кілька ящиків справжнього русского іван-чаю для бійців, які захищають "русскій мір".

У доставці вантажу "трави" взяли участь члени "Асоціації Воїн" і "козаки" Альхімович Андрій, Васильєв Валерій, Гавичев Сергій, Решетніков Сергій і Лобанов Сергій. Нижче наведені фотографії тієї експедиції. Важко визначити серед натовпу Кирилла, однак у 2018 році він брав участь в акції "Воїн-донор", де, як зазначено на сторінці заходу, був капітаном команди у Твері.

Окупанти та їх посібники самі документують свої діяння:

На фото з Луганська присутній директор "Асоціації Воїн" Жидков Андрій Александрович, який в окупованому росіянами Мелітополі обіймає посаду "начальника УМВС по Мелітополю та Мелітопольському району". Ймовірно, що саме він проштовхнув на посаду керівника "Центру спеціального призначення "Охорона" свого колегу.

"Охорона" шукає співробітників, якщо переглядати серед вакансій у мережі, можна знайти на запорізьких сайтах окупантів, але також і без прив'язки до області. Швидше за все, це позначення окремої категорії структур Росгвардії.

Закони для терористів

22 лютого 2023 року в Росії був прийнятий законопроєкт 263257-8 "Про дію дозвільних документів у сферах обігу зброї та охоронної діяльності, а також особливості правового регулювання у зазначених сферах на територіях "ДНР", "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей".

Депутатами, які внесли законопроєкт, стали відомі воєнні злочинці Хінштейн Алєксандр та Піскарьов Васілій, які за два дні до повномасштабного російського вторгнення голосували за незаконне визнання "незалежності" квазідержавних утворень на суверенній території України в Донецькій і Луганській областях.

Законпроєкт передбачає врегулювання діяльності ДУП "Центр спеціального призначення "Охорона" Запорізької області, порядку застосування його працівниками вогнепальної зброї, спеціальних засобів і фізичної сили, а також одержання ними в тимчасове користування бойової ручної стрілецької зброї, її обліку та зберігання.

У законопроєкті зазначено, що "охоронці" можуть скористатися будь-яким озброєнням, що перебуває в їхньому розпорядженні. Необхідність реєстрації зброї, відповідно до загальних правил законодавства, відпадає. Крім того, діяльність запорізької "філії", попри обставини, дозволена в "ДНР" і "ЛНР", а також в окупованій росіянами частині Херсонської області.

Російське видання "Независимая газета" зазначило, що законодавство про зброю — компетенція парламентського комітету Піскарьова, а Хінштейн раніше обіймав посаду прессекретаря Росгвардії. Видання припустило, що ці так би мовити "народні обранці" (після проведення загальноросійських виборчих кампаній в окупованому українському Криму легітимність усієї влади в Росії під великим питанням – 24 Канал ) ідеально підходять для роззброєння "нових" суб'єктів Росії, а заодно враховують інтереси профільного відомства, які в документі не приховуються. "Росгвардії дозволяється вирішувати всі питання на свій розсуд", — підсумовує видання.

Приватна фірма "Витязь 777 М" — друге з підприємств, що здійснювало охорону будівлі "Департаменту охорони здоров'я Запорізької області" до 31 січня 2022 року. Юридична адреса: 72318, м. Мелітополь, Бульвар 30-річчя перемоги, буд. 22, кв. 90. Власником підприємства зазначено Дьячкова Віталія Володимировича, а директором є Згурський Сергій Олександрович.

Дьячков також директор у Громадському формуванні з охорони громадського порядку "Витязь" і ТОВ "КОМПАНІЯ МВО". Його партнер Згурський є директором ТОВ "КИЇВБУД" (компанія перебуває у стані припинення), а також власником ПП "ОХОРОННО-СИСКНА АГЕНЦІЯ "ЛЕГІОН" — станом на 23.02.2022 сервіс OpenDataUA зазначає, що компанія мала власників з РФ.

На сайті окупаційної "Адміністрації Запорізької області" у списку покинутого майна зазначено, що ПП "Витязь 777 М" належить власність за адресою м. Мелітополь, вул. Ломоносова, 107, хоча, відповідно до реєстру, ця інформація не відповідає дійсності.

Згідно з договором, який уклали "Департамент" із ПП "Витязь 777 М", тимчасовим адміністратором є такий собі Бєлозьоров Дмитро Олексійович. Ця людина взагалі не перебуває як в російських реєстрах, так і в українських.

Аптечна мафія

У червні 2022 року, за указом "гауляйтера" окупованої росіянами частини Запорізької області Балицького Євгена Віталійовича, всі земельні ділянки, природні ресурси та об'єкти стратегічних галузей економіки, що до 24 лютого належали Україні, були "націоналізовані".

Наказ "гауляйтера" про "націоналізацію"

З матеріалу про "аптечний синдикат" в окупованому Мелітополі відомо, що за "наказом" Балицького від 17 червня 2022 року, було створено "Державне унітарне підприємство Запорізької області "Аптечний опт", директором якого був призначений Карпуша Роман Миколайович. Тоді ж обривається історія Доломан Наталі Вікторівни, колишньої директорки "Аптеки MLT" — комунального українського підприємства, для якої окупаційна адміністрація "націоналізувала" приміщення магазину "АТБ", яке використовується окупантами у якості складу.

Однак згідно з листом Карпуши до "голови" так званої "Ради Міністрів ВЦА ЗО" Кольцова Антона Вікторовича та розпорядження "Голови Ради Міністрів ВЦА ЗО", власність "Аптек MLT" була передана "Аптечному опту", зокрема, й приміщення згаданого "АТБ".

Аптечні махінації окупантів:

Аптечні махінації окупантів:

Також окупаційна адміністрація знайшла склад медикаментів за адресою: м. Мелітополь вул. Олександра Невського, 28 та з посиланням на "Положення про ВЦА ЗО" і те, що виявити власника нібито не вдалося, ухвалила рішення про "націоналізацію" приміщення. Таким чином, окупанти загалом завдали мільйонних збитків українським аптекам на окупованих територіях, крадучи дефіцитні ліки та перепродаючи їх на захоплених точках.

Крім того, через 11 днів після звільнення Херсона, 22 листопада 2022 року окупаційна адміністрація розпорядилася передати ТОВ "Вільям Пай" 24 приміщення колишніх аптек в Енергодарі, Мелітополі, Токмаку та Дніпрорудному. ТОВ "ВІЛЬЯМ ПАЙ" зареєстрована 14.06.2021 за юридичною адресою 73485, м. Херсон, смт Антонівка, вул. Кутузова, 34, офіс 11. Керівник – Віл'ямовський Віталій Вікторович.

Сервіс пошуку даних компаній, людей, авто та нерухомості OpenData вказує, що у 2018 році Віталій був притягнутий до адміністративної відповідальності у справі про вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування.

Документ про "націоналізацію" аптек та їх перелік:

26 грудня 2022 року "Аптечному опту", директором якого є Карпуша Роман Миколайович, передали ще 29 приміщень колишніх українських аптек.

Окупанти старанно документують свої злочини:

Мародер

Одним з тих, хто зазіхнув на українське майно, став Тер-Арутюнян Вагаршак Акоповіч, російський підприємець з Ростовській області, ІПН 616304886514.

Усі компанії Тер-Арутюняна станом на 2023 рік ліквідовані, крім однієї. ООО "Новая жизнь" була зареєстрована 30 січня 2023 року за адресою 272313, м. Мелітополь, проспект 50-річчя Перемоги, буд. 36/1, кім. 8. Директором компанії є Пеліх Юлія Іванівна.

Російський бізнесмен Вагаршак Тер-Арутюнян опікується мародерством у Запорізькій області / фото – соцмережі

Документ, який засвідчує факт мародерства

Інцидент у "Глорії"

Після захоплення росіянами Приморська в 2022 році, тамтешній санаторій "Глорія" став відомим через скандал із тендером на закупівлю томографа за 30 мільйонів гривень. Пізніше стало відомо, що томограф, замовлений в період війни, нині перебуває на "відповідальному зберіганні", про це на брифінгу повідомив керівник Управління Східного Офісу Держаудитслужби у Запорізькій області Геннадій Ващенко.

Директором санаторію є Андрій Чумаченко, який займав місце депутата Приморської міськради від нині забороненої в Україні проросійської партії "ОПЗЖ". Чумаченко зумів вивезти із зайнятого російськими агресорами санаторію 3 тонни пального, а також усю бухгалтерську та фінансову документацію, електронні банківські ключі та зберіг для України десятки мільйонів гривень, що лишалися на рахунках установи.

До окупації санаторій "Глорія" перебував у підпорядкуванні Запорізької облради, а також пов'язаний із заступницею голови області Златою Некрасовою, яка нині фігурує в справі про розкрадання гуманітарної допомоги.

Згідно з проєктом листа до "начальника" фейкового "Головного управління внутрішніх справ Запорізької області", якісь невідомі озброєні люди 1 листопада 2022 року захопили санаторій. При цьому, в мережі про цей випадок ніхто не писав.

Інцидент у "Глорії" у документі окупантів

Окупанти продовжують власними руками документувати всі свої воєнні злочини, за які неодмінно будуть притягнуті до відповідальності згідно з нормами міжнародного права після деокупації півдня України.

Всі їхні дії ретельно фіксуються й від відповідальності сховатися не вийде.