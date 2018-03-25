Школярі на перерві заправляли електронну цигарку: 5 дітям стало зле

В Івано-Франківську шестикласник приніс в школу електронну сигарету і разом з однокласниками намагався заправити її під час перерви.

Як пише місцеве видання КУРС, інцидент стався у міській загальноосвітній школі №19. Учень 6-го класу придбав електронний пристрій у семикласника.

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Після того, як школярі на перерві намагались самотужки заправити електронну сигарету, п'ятьом дітям стало зле.

Речовина, якою вони намагалась заправити пристрій, розлилась. Згодом кілька дітей скаржились на отруєення та нудоту.

12-річну дівчинку госпіталізували з отруєнням. За словами медиків, дитина отруїлася саме речовиною, якою заправляють е-сигарети.

У поліції з'ясували деталі інциденту, тепер батьки шестикласника, який приніс у школу небезпечну речовину, оштрафують.