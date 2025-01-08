Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Кацуріної. Коментар під дописом залишив і її коханий – співак Володимир Дантес.
Теж цікаво Тарас Тополя розповів, як ходив у стриптиз-клуби: "Хотілось, щоб стриптизерка облизала"
Даша Кацуріна позувала на офісному кріслі. Підприємиця одягнула чорну кофту та капронові колготки, на першій світлині вона також взута у чорні туфлі. Свій образ дівчина доповнила прикрасами. Також вона зробила легкий макіяж та розпустила волосся. Ймовірно, дизайнерка позувала без спідньої білизни.
Mood 2025 (настрій 2025 – 24 Канал),
– коротко підписала фото Даша Кацуріна.
Окрім Дантеса, на такі відверті фотографії Кацуріної у коментарях відреагували інтерв'юерка Раміна Есхакзай і дружина Дмитра Монатіка Ірина. Компліменти підприємиці залишили й інші люди.
- "Сееекссссс", – написав Володимир Дантес.
- "Сексі фрау".
- "Ну яка ви розкішна!"
- "Дашо, ви така красива".
- "Неймовірно красиво й естетично сексуально".
- "Дашо, ти неймовірна".
- "Воу, воу, воу!"
- "Яка ж гарнюща!!!"
- "Ноги вау, туфлі вау".
- "Hot mommy" (гаряча мама – 24 Канал)