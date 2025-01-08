Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Кацуріної. Коментар під дописом залишив і її коханий – співак Володимир Дантес.

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Даша Кацуріна позувала на офісному кріслі. Підприємиця одягнула чорну кофту та капронові колготки, на першій світлині вона також взута у чорні туфлі. Свій образ дівчина доповнила прикрасами. Також вона зробила легкий макіяж та розпустила волосся. Ймовірно, дизайнерка позувала без спідньої білизни.

Mood 2025 (настрій 2025 – 24 Канал),

– коротко підписала фото Даша Кацуріна.

Окрім Дантеса, на такі відверті фотографії Кацуріної у коментарях відреагували інтерв'юерка Раміна Есхакзай і дружина Дмитра Монатіка Ірина. Компліменти підприємиці залишили й інші люди.