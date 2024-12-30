Так, Parfeniuk не знає, звідки взялися ці чутки та доволі різко відповів журналістці, яка поставила питання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на проєкт "Тур зірками".

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Я не знаю, де це ви начитались. Це, коротше, дуже не професійно, я б сказав, з вашого боку заходити у коментарі кудись і читати,

– висловився співак.

Журналістка Наталія Тур відповіла Parfeniuk, що про домашнє насильство у сім'ї говорили люди з його близького оточення. Однак чоловік запевнив, що вони не могли такого зробити.

Бо у моєму близькому оточенні немає таких людей, які будуть розказувати неправду. А те, що писали в коментарях в тіктоці для перегону трафіку в телеграм свій, оскільки було дуже багато смс, то це правда, так. І це дуже швидко розкрилось – що це просто якісь повідомлення, які розганяються інтернетом,

– заявив Parfeniuk.

Parfeniuk в проєкті "Тур зірками": дивіться відео онлайн

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