Днями в Іспанії завершився 10 сезон проєкту "Іспанія має талант"(Got Talent España). Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеканал Telecinco.

Переможницею талант-шоу стала українська співачка Наталія Степанська. Вона була фавориткою серед суддів проєкту. Але й публіка сприйняла її перемогу з оваціями.

У мене немає слів. Я не знаю, що сталося. Дякую вам від щирого серця. Це неймовірно. Здається, я сплю. Я буду пам'ятати це все своє життя, дякую,

– висловилась українка.

Наталія Степанська у фіналі проєкту в особливому стилі виконала хіт гурту Queen – We Are The Champions.

Наталія Степанська перемогла в шоу "Іспанія має талант": дивіться трейлер онлайн

Друге місце посів біт-бокс гурт Sarukani, а бронзу здобув танцювальний колектив Chibi Unity.

Що відомо про проєкт

Got Talent España – це іспанська адаптація міжнародного шоу Got Talent. Його ведучим є Санті Міллан. Шоу транслюють на каналі Telecinco.

На проєкті шукають особливих і талановитих артистів у сфері розваг. Шоу стартувало 13 лютого 2016 року.