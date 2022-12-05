Як зазначають ЗМІ, увечері 2 грудня з'явилася інформація, що Абдурахманов уже понад добу не виходить на зв'язок.

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Що відомо про вбивство чеченського блогера

За день до цього, 1 грудня, у соцмережах почали з'являтися повідомлення про його нібито вбивство. Останній запис блогера в його Telegram-каналі опубліковано 30 листопада.

Чеченський телеграм-канал 1ADAT повідомив, що Абдурахманов був розстріляний вночі групою осіб і наразі з'ясовуються деталі вбивства. Також там зазначили, що спецслужби сховали брата Тумсо Абдурахманова.

"Радіо Свобода" повідомляє, що, за даними соратників Абдурахманова, його було вбито в ніч проти 2 грудня.

Правоохоронці Швеції наразі не прокоментували інцидент

Опозиційний Кадирову рух "Адат", що виступає "проти геноциду чеченського народу, за його об'єднання та деокупацію Чечні", повідомив, що чутки про смерть Абдурахманова "виявилися правдивими".

Ми маємо достатньо інформації, що підтверджує його загибель. Тумсо було розстріляно вночі групою осіб,

– зазначили там.

Шведські правоохоронні органи поки що це не коментували інцидент. На початку грудня Тумсо Абдурахманов перестав виходити на зв'язок. Правозахисники заявили, що він зник. Вже тоді з'явилися повідомлення, що блогера могли вбити, але на той момент це не підтвердилося.

Що відомо про Абдурахманова