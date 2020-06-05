Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наголосив, що поліція – це не лише Кузів і Сулима, які зґвалтували жінку, а й, наприклад, бойовий командир Сергій Губанов, який залишився вірним присязі до останнього дня свого життя.

Під час години запитань до уряду у Верховній Раді Арсен Аваков розповів, скільки всього працівників поліції загинули в Україні за останні 6 років. Про це пише 24 канал.

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Не можна забувати, що в поліції працюють десятки тисяч поліцейських, які вірно служать Україні. Вони захищають закон, розкривають злочини і виконують бойові завдання в зоні ООС, ризикуючи життям і здоров'ям,

– наголосив міністр внутрішніх справ.

Він закликав суспільство не звинувачувати увесь 130-тисячний склад поліції "через кількох негідників". Мовляв, більшість працівників поліції – гідні люди, що залишаються вірними присязі.

Окремо міністр навів приклад командира батальйону поліції "Луганськ-1" Сергія Губанова, що загинув у Луганській області від міни 21 травня. Він встиг пережити ворожий полон і тортури, брав участь у боях в ООС і до останнього дня залишався вірним присязі.

"Кілька днів розділяє ці дві події – коли достойний поліцейський героїчно служив і загинув за Україну, та коли два негідники вчинили ганебний злочин. Герой не виправдовує злочинців, але й вони не мають очорнити його подвиг і усю поліцію", – пояснив Арсен Аваков.

Він наголосив, що за 6 років під час служби загинули 175 поліцейських. Саме таких, на думку міністра, і варто вважати справжніми обличчями поліції.

Найгучніші загибелі поліцейських: