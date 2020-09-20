За пів року Укрпошта доставила близько 115 тисяч посилок з ліками. Близько 70% медикаментів доставляють у села та райцентри. Найпопулярнішою послуга є у Хмельницькій, Одеській, Харківській областях.

Переважно, Укрпошта доставляє близько тисячі посилок з медикаментами у день. Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

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Загалом 34% посилок із ліками доставили у міста, а 66% – у села та райцентри. Найбільшу кількість медикаментів українцям привезли у липні – майже 30 тисяч посилок.

Які ліки найчастіше замовляли українці

Найпопулярнішими медикаментами для доставки є препарати для лікування і профілактики серцево-судинних захворювань, заспокійливі, а також парацетамол.

У липні – вересні до переліку ліків, що найчастіше замовляють, додалися гормональні медикаменти, препарати для лікування шлунково-кишкового тракту та противірусні.

Де доставили найбільше ліків:

У Хмельницькій області,

Одеській;

Харківській;

Дніпропетровській;

Рівненській;

Львівській.

Наразі "Укрпошта" співпрацює із 50 аптечними мережами та сервісами.

Що відомо про доставку ліків через Укрпошту

Кабмін 23 березня схвалив рішення, за яким Укрпошті дозволили доставляти ліки та інші супутні товари українцям додому. Ліки доставляють навіть у найвіддаленіші куточки України. Єдиним винятком серед переліку медикаментів є ліки, що потребують особливих умов зберігання або є в переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.