Злегка кислуватий присмак цього соусу ідеально врівноважує смак жирного м'яса та зрілих сирів. Запорука успіху такого додатка — одна маленька хитрість, яка змінює все і прискорює приготування соусу, повідомляє Przyslij przepis.
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Соус з журавлини
Час: 1 година
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 700 грамів журавлини;
– 600 грамів цукру;
– 10 грамів свіжого тертого імбиру;
– сік з половини апельсина;
– 1 паличка кориці.
Приготування:
- Промийте журавлину, обсушіть її і покладіть в морозильну камеру на 6 годин. Після цього висипте заморожену журавлину і цукор у каструлю з товстим дном.
- Варіть протягом 30 хвилин, поки журавлина не пустить сік, а цукор повністю не розчиниться.
- Додайте свіжий тертий імбир, корицю і апельсиновий сік. Продовжуйте варити ще 5 хвилин, помішуючи. Вийміть корицю, а отриману масу розкладіть по стерилізованих банках. Закрийте банки та пастеризуйте їх у духовці при температурі 120 градусів протягом 25 хвилин.
- Обережно дістаньте банки з духовки і переверніть їх догори дном на чисту тканину. Дайте їм охолонути. Після охолодження закрийте кришки, поставте банки в сухе прохолодне місце.
Як обрати ідеальну журавлину
Вибирайте свіжі ягоди, яка є повними, твердими та темно-червоного або жовтувато-червоного відтінку. Уникайте плодів, які виглядають пом’ятими або зморщеними.
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