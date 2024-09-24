Злегка кислуватий присмак цього соусу ідеально врівноважує смак жирного м'яса та зрілих сирів. Запорука успіху такого додатка — одна маленька хитрість, яка змінює все і прискорює приготування соусу, повідомляє Przyslij przepis.

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Соус з журавлини

Час: 1 година

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 700 грамів журавлини;

– 600 грамів цукру;

– 10 грамів свіжого тертого імбиру;

– сік з половини апельсина;

– 1 паличка кориці.

Приготування:

Промийте журавлину, обсушіть її і покладіть в морозильну камеру на 6 годин. Після цього висипте заморожену журавлину і цукор у каструлю з товстим дном. Варіть протягом 30 хвилин, поки журавлина не пустить сік, а цукор повністю не розчиниться. Додайте свіжий тертий імбир, корицю і апельсиновий сік. Продовжуйте варити ще 5 хвилин, помішуючи. Вийміть корицю, а отриману масу розкладіть по стерилізованих банках. Закрийте банки та пастеризуйте їх у духовці при температурі 120 градусів протягом 25 хвилин. Обережно дістаньте банки з духовки і переверніть їх догори дном на чисту тканину. Дайте їм охолонути. Після охолодження закрийте кришки, поставте банки в сухе прохолодне місце.

Як обрати ідеальну журавлину

Вибирайте свіжі ягоди, яка є повними, твердими та темно-червоного або жовтувато-червоного відтінку. Уникайте плодів, які виглядають пом’ятими або зморщеними.

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