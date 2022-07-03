Поранена дитина зараз перебуває у лікарні Харкова, куди його доправили з Ізюмського району. Трагічну історію Стаса 24 каналу розповіла наша кореспондентка із Харкова Анна Черненко.

Увага Під завалами бази відпочинку діти, які приїхали, аби бодай трішки забути про війну, – Зеленська

Двічі втікав від війни

Хлопчику лише 12 років. Він родом із Донеччини. Ще на початку 2014 року він постраждав від ворожих рук. Тоді у нього стався сильний переляк й почались проблеми із мовленням. Тож родина вимушена була втікати від війни.

А вже у 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення, батьки забрали Стаса із Краматорська під Ізюм, у село Грушеваха. Однак й там дитина відчула наслідки від цинічних дій росіян.

Російський снаряд у спальню дитини

Вже на Ізюмщині ворожий снаряд потрапив у будинок неподалік, де жила сім'я. Їм довелося перебратися до сусідів. Однак вже наступного вечора, ракета влучила новий у дім родини.

Снаряд зірвався просто над спальнею дитини. Зараз хлопець перебуває у дуже важкому стані. Сестра пораненої дитини Оксана пригадала ці жахливі події.

Влетів снаряд, у даху він вибухнув. До нього влетіло просто до спальні. Все на малого впало. Врятувало тільки те, що він разом із татом якраз вчасно під ліжко залізли,

– поділилась Оксана.

Мати пораненої дитина Ліда та сестра разом із Стасом у лікарні: відео

Дитина не могла впізнати рідних

Так, хлопчику пошкодило голову, у нього була відкрита черепно-мозкова травма. Зараз він не має 20% черепа від чола і майже до потилиці.



12-річний Стас постраждав від рук росіян / Фото 24 каналу

"Він нікого не впізнавав. Я приїхала, питаю, чи ти пам'ятаєш мене? Він каже так, пам'ятаю. І потім почала його підіймати швидко, вже на ніжки стає", – розповіла сестра.

Хлопчик дивом врятувався, але залишився без житла: дивіться відео