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Спецпрокурор США через суд запросив у компанії Трампа документи, пов'язані з Росією

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Мюллер через суд хоче отримати від компанії Трампа документи, пов'язані з РФ
Мюллер через суд хоче отримати від компанії Трампа документи, пов'язані з РФ / The New York Times

Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер, який веде розслідування щодо втручання РФ в американські вибори у 2016 році, через суд запросив у компанії Trump Organization документи, що стосуються Росії.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на анонімні джерела.

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Поки нерозрозуміло, чому Мюллер подав запит до суду замість того, щоб просто попросити у компанії (якою Дональд Трамп керував до вступу на посаду глави Білого дому – "24") записи, пов'язані з Росією та іншими темами, якими він займається, йдеться у статті.

Це перший випадок, коли розслідування спецпрокурора США напряму торкнулося організації, якою керував президент Америки, зауважує видання. До цього спецпрокурор перевіряв, яку роль іноземні кошти могли відіграти у фінансуванні політичної діяльності Трампа.

Окрім цього, запит до суду на Trump Organization є свідченням того, що "російське розслідування" буде тривати щонайменше ще кілька місяців.

Із чого розпочалося розслідування щодо втручання Росії у вибори в США у 2016? Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear. Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками. Розслідування ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурорм Робертом Мюллером з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Дональд Трамп Вибори у США
Джерело: 24 Канал
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