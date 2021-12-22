Загалом у полі зору ВРП – понад 90 осіб. Їх усіх Громадська рада доброчесності визнала недоброчесними і вони не пройшли обов'язкового оцінювання.

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Водночас 18 громадських організацій вимагають не призначати суддів, які не підтвердили відповідність займаній посаді. ВРП традиційно назвала такі заяви популістичними та далі маніпулює кадровим голодом, до якого сама ж і причетна.

Кваліфікація суддів

127 стаття Конституції передбачає, що на посаду судді призначаються лише компетентні та доброчесні громадяни.

Задля встановлення відповідності цим критеріям запроваджена спеціальна процедура – кваліфікаційне оцінювання за участі Громадської ради доброчесності. Лише тих суддів, які пройшли таке оцінювання, можна призначати на посаду безстроково.

Якщо громадська рада ухвалила висновок про недоброчесність судді, то щоб підтвердити відповідність посаді Вища кваліфікаційна комісія має подолати це вето громадськості мінімум 11 голосами.

Оскільки попередня ВККС провалила судову реформу і займалась не оцінюванням, а імітацією, то в листопаді 2019 року її розпустили.

Це давало шанс, що нова ВККС, сформована за участі міжнародників, реально оцінить суддів з негативними висновками та рекомендує звільнити тих, хто не заслуговує на звання судді.

Однак тут у гру вступила Вища рада правосуддя, яка послідовно покриває недоброчесних.

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Призначення суддів пожиттєво

Зважаючи на кадровий голод у судах, парламент тимчасово дозволив ВРП призначати пожиттєво суддів без рекомендації ВККС, але за умови, що вони пройшли оцінювання. І Рада правосуддя почала штампувати подання на усіх, хто отримав висновок про недоброчесність.

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Для розуміння, що це за судді наведу декілька яскравих прикладів. Зокрема ВРП внесла президенту подання на низку представників суддівських кланів.

На переконання Громадської ради, вони стали суддями не за свої заслуги, а саме завдяки своїм впливовим родичам.

Для прикладу суддя Деснянського суду Ольга Кошова. Це невістка дуже впливового ексголови Апеляційного суду міста Києва та ексчлена Вищої ради юстиції Антона Чернушенка.



Суддя Ольга Кошова – невістка впливового ексголови Апеляційного суду міста Києва / Фото з сайту Prosud

Правда, у 2015 році він попав в немилість влади Петра Порошенка. У його кабінеті провели обшук, сину оголосили підозру, а сам він втік.

Кошова запам'яталась зовсім не своєю суддівською роботою. З моменту призначення у 2009 році вона реально працювала суддею лише 9 місяців. Зате відзначилась:

феєричною бійкою біля клубу "Ібіца" в Одесі;

шикарним особняком на 500 квадратів біля Києва, який подарував їй чоловік;

кандидатською дисертацією, про яку вона на співбесіді мало що могла розповісти.

Тобто справа Іллі Киви живе і у суддівських лавах.

Кар'єра судді Кобилянського

Ще одним представником суддівської династії є суддя Окружного адмінсуду міста Києва Костянтин Кобилянський.

Його батько – колишній суддя Вищого адмінсуду та ексчлен Вищої ради юстиції часів Віктора Януковича. Він став суддею ОАСК у 27 років, коли його батько мав безпосередній вплив на призначення суддів.



Костянтин Кобилянський став суддею ОАСК у 27 років / Фото з сайту Prosud

Звісно, що з майном у нього все чудово. Тільки є сумніви, що все це можна було купити на скромні суддівські зарплати.

Кобилянський теж без проблем пройшов оцінювання у колегії ВККС, яка була особливою. У березні 2019 року журналісти "Слідство.Інфо" розповіли, як проходило святкування у відомого судді Аблова.

Гостем іменинника був сам Кобилянський, а також члени ВККС Володимир Бутенко та Тарас Лукаш. Вони мило спілкувались, а Бутенко по-батьківськи обіймав Кобилянського.

Суддю ОАСК оцінювало 3 членів ВККС. Двоє з них – це Бутенко та Лукаш. Це очевидний конфлікт інтересів і нова ВККС навряд чи на це заплющила очі, а ось ВРП – цілком і без подолання вето громадськості внесла подання про його призначення.

Кар'єра Інни Отрош

Вишенькою на торті є відома Інна Отрош. Це дочка колись всесильної голови Печерського суду та членкині Вищої ради юстиції. Вона стала суддею Господарського суду міста Києва у 26 років.



Інна Отрош стала суддею у 26 років / Фото з сайту Prosud

Згодом з'ясувалось, що ця посада отримана за, м'яко кажучи, сумнівних обставин. Було навіть кримінальне провадження, де слідчі з'ясували, що у ВККС на іспитах накрутили бали Отрош шляхом втручання у комп'ютерну систему.

Коли журналісти спробували взяти у неї коментарі щодо цього, то Отрош відправила їх до психіатра. На все це трійка ВККС під головуванням кума Ківалова Тітова закрила очі та визнала її цілком доброчесною.

І лише висновок громадської ради про її недоброчесність не давав Отрош повернутись до здійснення правосуддя. Але завдяки ВРП тепер президент має призначити її пожиттєвою суддею.

Маніпуляції Вищої ради правосуддя

Загалом серед подань ВРП є багато суддів із серйозними плямами на репутації. Наприклад, суддя Тарас Заєць, який кидав за ґрати учасників Майдану.

Міжнародні експерти через сумніви у доброчесності заблокували його на конкурсі до Вищого антикорсуду. Але для ВККС та ВРП це не аргумент.

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Ще є суддя Петро Заруба, який позбавляв прав автомайданівців за поїздку до Межигір'я. Олена Ізовітова-Вакім, яка забороняла Майдан у Харкові.

І навіть одіозний суддя Печерського суду Віктор Кицюк, який взагалі не проходив оцінювання.

Вища рада правосуддя розповідає, що має право призначати цих суддів, і громадські організації просто не розбираються у законі. Однак це відверта маніпуляція.

Закон дійсно дозволяє ВРП вносити подання щодо суддів, але за умови, що вони пройшли оцінювання.

Натомість у всіх рішеннях щодо суддів, які мають висновки про їх недоброчесність, є фраза, що вони набирають чинності лише після подолання цих висновків на пленарному засіданні ВККС.

Тобто вони не набрали чинності й ВРП не має жодних підстав для призначення таких суддів. Про це говорять не лише громадські організації, але й ексчлен ВККС Андрій Козлов, який взагалі вважає такі дії ВРП злочином.



Ексчлен ВККС Андрій Козлов вважає дії ВРП злочином / Фото з сайту Український кризовий медіацентр

Ще Вища рада правосуддя розповідає, що ретельно перевіряє усі факти недоброчесності і внесла подання, бо вони не підтвердились. Як ці факти перевіряються яскраво демонструє співбесіда з тією ж Отрош, яка "пояснила", що висновок щодо її недоброчесності є лише бурною фантазією членів ГРД.

Після таких "вичерпних пояснень" у членів ВРП не виникло жодного питання і вони одноголосно внесли подання про її призначення.

Цинічною є і теза ВРП, що ніхто з громадських організацій не приходив на засідання та не ставив питань суддям. Справа в тому, що це просто неможливо. ВРП не дає такої можливості.

А коли координатор Громадської ради доброчесності Віталій Титич справді спробував на засіданні ВРП поставити питання щодо кандидата, то йому не дали це зробити і вимагали припинити заважати їх роботі.

Кадровий голод

Найголовніший аргумент ВРП – кадровий голод. Він дійсно є. Але саме ВРП активно сприяла тому, щоб він був таким гострим.

Зокрема ще у липні 2019 року ВККС внесла до ВРП рекомендації на майже 500 нових суддів. В умовах кадрового голоду ВРП мала би негайно їх розглянути.

Але процес затягнули на 2 роки. Останні подання вносились зовсім нещодавно, і багато призначень відкладались явно з недоброчесною метою.

Наприклад, довго не призначали Катерину Застрожнікову. Лише тому, що вона дружина відомого судді Фоміна, якого у ВРП відверто переслідували. Ще одну кандидатку не призначали більше року за її критичні коментарі у фейсбуці.

Тобто у ВРП свідомо загострили цей кадровий голод, щоб мати можливість протягувати Отрош, Кицюка та інших недоброчесних. Але вже скоро Етична рада має перевірити чинних членів ВРП та рекомендувати нових.

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Упродовж декількох місяців буде сформована нова Вища кваліфікаційна комісія. Очевидно, що вона має продовжити оцінювання цих суддів та вирішити, чи вони відповідають займаній посаді.

Я би не рекомендував радіти тим суддям, яким завдяки ВРП вдалось проскочити. Суспільство ніколи не змириться з їх призначенням і рано чи пізно, але очищення таки відбудеться. Боротьба за чесні суди триває, а справедливість однозначно переможе.