Про це заявив глава британської розвідки MI6 Річард Мур у відповідь на повідомлення очільниці Міністерства закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

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Путін планував вбивства людей в Україні

Трасс заявила в мережі, що винних у звірствах, скоєних російськими військовими в Бучі, Ірпені та інших українських містах, необхідно притягнути до відповідальності. "Путінському режиму не буде дозволено приховувати свою причетність до цих злодіянь", – написала вона.

Мур відповів на цей допис інформацією про те, що британська розвідка знала, що страти входили в плани глави держави-агресорки.

Ми знали, що плани Путіна щодо вторгнення включали позасудові страти його військовими та спецслужбами,

– зазначив він.

Він додав, що повідомлення про страти цивільних людей, які надходять зі звільнених районів, жахають і лякають.

Звірства росіян у Бучі

На вулицях звільненої від окупантів Бучі виявили тіла вбитих мирних жителів зі зв'язаними руками. З'ясувалося, що росіяни ґвалтували, знущалися і катували людей. Їхніми жертвами ставали і чоловіки, і жінки, і малі діти.

Крім того, міський голова Анатолій Федорук повідомив про виявлення братської могили, де поховали майже 300 людей.

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