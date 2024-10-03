Про це пише wprost.pl. Він діяв із напарником.

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Українця затримали у Польщі

На початку вересня у Варшаві на ринку "Олімпія" в районі Воля стався напад на співробітників розвідувально-патрульного відділу столичної поліції. Патрулюючи територію, поліцейські втрутилися в інцидент із чоловіком, якого збиралися допитати. Однак на них раптово відкрили вогонь. У відповідь поліцейські змушені були застосувати табельну зброю, але зловмисникам вдалося втекти.

Під час події постраждав випадковий перехожий, якого доправили до лікарні для надання медичної допомоги. 57-річний чоловік отримав поранення в ногу, але його життю нічого не загрожувало. Після інциденту поліція розпочала пошуки підозрюваних.

Спочатку було затримано 38-річного громадянина України, а за кілька днів заарештували 45-річного вихідця з Таджикистану.

Місцева прокуратура висунула обом чоловікам звинувачення в нападі на поліцейських шляхом спільного та узгодженого застосування вогнепальної зброї. Суд за клопотанням прокурора ухвалив рішення застосувати до підозрюваних тимчасовий арешт строком на три місяці.

Чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Львові на вулиці Зубрівській, що в районі житлового масиву Сихів, вночі місцеві чули звуки пострілів та петард. Правоохоронці розповіли, що внаслідок інциденту постраждала людина.