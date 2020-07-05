У місті Чикаго невідомі відкрили вогонь на сімейній вечірці до Дня незалежності. В результаті загинули 4 людей, серед них 2 дітей.

Стрілянину влаштували 4 невідомих осіб і зникли з місця події. Про це повідомило видання Associated Press.

До слова Стрілянина у супермаркеті Walmart у США: є загиблі та поранені

Серед загиблих є 7-річна дівчинка, яка стояла на тротуарі біля будинку своєї бабусі під час вечірки і отримала поранення в голову, та 14-річний хлопчик. Ще 4 людини отримали травми різних ступенів важкості.

Поліція ввела в дію план перехоплення, але заарештувати підозрюваних наразі не вдалося.

До слова, 3 липня в одному з торговельних центрів міста Гувер відбулася стрілянина. У результаті інциденту загинула 8-річна дитина.