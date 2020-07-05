В городе Чикаго неизвестные открыли огонь на семейной вечеринке ко Дню независимости. В результате погибли 4 человека, среди них 2 детей.

Стрельбу устроили 4 неизвестных и скрылись с места происшествия. Об этом сообщило издание Associated Press.

К слову Стрельба в супермаркете Walmart в США: есть погибшие и раненые

Среди погибших есть 7-летняя девочка, которая стояла на тротуаре возле дома своей бабушки во время вечеринки и получила ранение в голову, и 14-летний мальчик. Еще 4 человека получили травмы различной степени тяжести.

Полиция ввела в действие план перехвата, но арестовать подозреваемых пока не удалось.

К слову, 3 июля в одном из торговых центров города Гувер произошла стрельба. В результате инцидента погиб 8-летний ребенок.