Стрілянина у Страсбурзі: спецназу не вдалося затримати зловмисника

Бійці елітного підрозділу RAID заблокували два квартали у Страсбурзі і проводили огляд приміщень, де раніше з'являвся зловмисник.

Про це у четвер, 13 грудня, заявили у керівництві спецоперації, повідомляє Укрінформ.

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Французьким силовикам так і не вдалося виявити, затримати або знешкодити людину, яка відкрила у вівторок 11 грудня стрілянину на Різдвяному ярмарку. Відомо, що спецоперацію в четвер 13 грудня, у другій половині дня, проводили бійці елітного підрозділу RAID в одному з районів Страсбурга.

Спецназівці заблокували два квартали в Страсбурзі. Крім того, вони проводили огляд приміщень, де раніше з'являвся зловмисник – 29-річний Шериф Шекат.

BREAKING: Chérif Chekatt, the suspect in Tuesday's shooting attack at the Christmas market in Strasbourg, has been killed https://t.co/jeqmTsH5HB pic.twitter.com/sv1FEVlRoF — BNO News (@BNONews) December 13, 2018

Зазначається, що правоохоронці досі продовжують його розшук.

Нагадаємо, що ввечері 11 грудня поблизу Різдвяного ярмарку у центрі французького міста Страсбург невідомий влаштував стрілянину по перехожих. Дещо пізніше стало відомо, що стрільцем виявився Шеріф Шека – 29-річний уродженець Страсбурга, який раніше був відомий службам безпеки як "можлива терористична загроза". Інформації про мотиви вчинку зловмисника наразі немає.



Стрільця досі не затримали. За останніми даними, внаслідок інциденту загинули 4 людей та ще 12 зазнали поранень.