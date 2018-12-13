Стрельба в Страсбурге: спецназу не удалось задержать злоумышленника

Бойцы элитного подразделения RAID заблокировали два квартала в Страсбурге и проводили осмотр помещений, где раньше появлялся злоумышленник.

Об этом в четверг, 13 декабря, заявили в руководстве спецоперации, сообщает Укринформ.

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Французским силовикам так и не удалось обнаружить, задержать или обезвредить человека, который открыл во вторник 11 декабря стрельбу на Рождественской ярмарке. Известно, что спецоперацию в четверг 13 декабря, во второй половине дня, проводили бойцы элитного подразделения RAID в одном из районов Страсбурга.

Спецназовцы заблокировали два квартала в Страсбурге. Кроме того, они проводили осмотр помещений, где раньше появлялся злоумышленник – 29-летний Шериф Шека.

Отмечается, что правоохранители до сих пор продолжают его розыск.

Напомним, что вечером 11 декабря возле Рождественской ярмарки в центре французского города Страсбург неизвестный устроил стрельбу по прохожим. Несколько позже стало известно, что стрелком оказался Шериф Шека – 29-летний уроженец Страсбурга, который ранее был известен службам безопасности как "возможная террористическая угроза".



Стрелка до сих пор не задержали. По последним данным, в результате инцидента погибли 4 человека и еще 12 получили ранения.