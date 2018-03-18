Стриптиз на похороні: у Китаї хочуть заборонити поширену "традицію"

Міністерство культури КНР вирішило заборонити стриптиз і інші непристойні вистави на похоронах, весіллях та святкуваннях китайського Нового року.

Про це пише The Telegraph.

Китайська влада переконана, такі "традиції" розбещують громадян, але що найгірше – стриптиз можуть побачити діти.

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Традиція запрошувати на похорон стриптизерок для виконання еротичного танцю дуже популярна у 19 містах Китаю в чотирьох провінціях.

Міністерство культури Китайської Народної Республіки відкрило гарячі лінії в провінції Хенань, Аньхой, Цзянсу і Хебей. І за кожну підтверджену заяву пропонує грошову винагороду.

Чому стриптизерок запрошують на похорон у Китаї? Традиція зародилась на Тайвані у 1980-х роках. На думку місцевих, таким чином можна більш масово вшанувати пам'ять покійного, що має принести йому удачу в потойбічному світі. Адже на стриптизерок подивитись прийде значно більше людей.



У Китаї стриптиз взагалі знаходиться під забороною. Традицію пробували викорінити вже у 2006-му та 2015-му. Тоді поліція затримувала лідерів стриптиз-сервісів, які обслуговували похорони.