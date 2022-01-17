Я була однією з тих, хто зустрічав Петра Олексійовича в аеропорту. Але не для того, щоб підтримати Порошенка, а для того, щоб на власні очі побачити все це дійство й доповісти про нього з перших вуст.

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Порошенко повернувся не сам

Насамперед зауважу, що піарники Петра Порошенка зробили свою справу добре. Соцмережі – починаючи від фейсбуку, закінчуючи тіктоком – рясніли відео, піснями і картинками про те, що "Україні потрібен Порошенко і він тут буде".

Щоправда, повертався Петро Порошенко не сам (і зараз я розумію чому). Напередодні, щоб висловити підтримку, або для того, щоб провести "виїзне засідання", до Петра Олексійович у Варшаву вирушили його адвокати Ілля Новіков та Ігор Головань, і нардепи від партії "Європейська Солідарність":

Ахтем Чийгоз;

Ірина Фріз;

Вікторія Сюмар;

Артур Герасимов;

Микола Княжицький;

Софія Федина;

Олексій Гончаренко;

Михайло Забродський.

У той момент, коли прихильники Петра Олексійовича разом з представниками ЗМІ чекали його у залі аеропорту Жуляни, за зачиненими дверима, відбувалося наступне: Порошенко пройшов до паспортного контролю, де у нього взяли паспорт.

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Трохи почекавши, бо це процедура, що займає час, депутати здійняли крик, бо паспорт Порошенку не віддали. Вже далі до Порошенка вийшов слідчий ДБР і ще кілька супроводжуючих, які повинні були вручити йому документ, від якого він тікав 17 грудня.

Але крик посилився, почалася тиснява і розібрати до ладу нічого було вже неможливо.

Паспорт, як і раніше, був у прикордонників. Його забирав вже слідчий ДБР, після чого ті самі депутати, які приїхали на підтримку до свого лідера, оточили Петра Порошенка у кільце і випхали його у вузький коридор, що вів до зали прильоту.

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Порошенка чекали в Україні

Поки слідчий та супроводжуючі намагалися наздогнати його, виникла тиснява, у якій на підлозі опинилася журналістка "Прямого" каналу, правоохоронці почали її підіймати.

Ці кілька секунд, як з'ясувалося, виявились вирішальними у черговій спробі втечі Петра Олексійовича від підозри, яку йому втретє намагалися вручити.

Нагадаю, що я також була в аеропорту спеціально для того, щоб оцінити ситуацію наживо. Можу сказати, що те, що Петро Олексійович повертався рейсом компанії Wizz Air у Жуляни, зіграло йому на користь. Цей аеропорт розташований у межах столиці і до нього значно простіше дістатися.

Напередодні на території летовища встановили сцену, тому приблизно о 8 годині там почали збиратися люди. Зі сцени лунала музика і запис голосу Петра Порошенка, який підбадьорював натовп.

Загалом протягом тих двох годин, поки я чекала на прибуття Порошенка, мене не покидало відчуття, що це ж було вже. Весь цей сценарій я вже бачила. Але тоді в Україну повертався Міхеіл Саакашвілі і якраз його влада, тоді це був Порошенко, не хотіла бачити, тому і не пускала.

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Проте Петра Олексійовича навпаки в країні чекали, і не лише його прихильники, які встигли організувати і намети, і чай, і цукерки.

Підтримати народного депутата, ким зараз є Петро Олексійович, прийшли 2 – 3 тисячі людей, натомість партія "Європейська Солідарність" відзвітувала про 25 тисяч людей, які зустрічали "свого президента".

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Поки ми чекали на епохальне повернення народного депутата з дипломатичного турне, встигли побачити на сцені, цілком очікувано, і Юрія Луценка, і Андрія Парубія, і досить неочікувано для мене – очільницю "Голосу" Кіру Рудик, яка висловила думку, що опозиція у ці нелегкі часи має триматися разом.

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Нагадаю, що ще півтора року тому Кіра Рудик називала Петра Порошенка ворогам. Як швидко змінюється час.

Суд над п'ятим президентом

До речі, Кіра Рудик не єдина, хто швидко забуває про свої слова, Петро Олексійович також трохи "забув", яку гарну судову реформу провів. Коли його викликали у Печерський суд, він назвав його неправедним та несправедливим, у чому його підтримала дружина Марина Порошенко.

Хоча рішення про запобіжний захід йому має виносити суддя, якого Порошенко призначав на цю посаду у 2017 році. Тобто що виходить, що ніякої судової реформи не було?

У суд Петро Олексійович прибув без запізнення. Навіть за 5 хвилин, щоб привітати своїх людей вже там, але запізнились судді. Певно через те, що під'їхати до своєї роботи вони не могли через перекриту протестувальниками вулицю Володимирську.

Тож засідання розпочалося об 11:40 і дуже швидко закінчилось, чи точніше, пішло на перерву, оскільки адвокатам треба було ознайомитись з матеріалами справи. Ознайомлюватися там є з чим, бо справа налічує 9 томів.

Нагадаю, Петру Порошенку закидають, що він, діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема з-поміж представників вищого керівництва Росії, сприяв діяльності терористичних організацій ОРДЛО.

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У вересні – листопаді 2020 року у вказаному провадженні вже повідомлено про підозру ще одному із чинних народних депутатів Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики. Їх підозрюють у купівлі за державні гроші вугілля в ОРДЛО.

Як сказала радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян, Медведчук і вище керівництво Росії розробили план створення штучного дефіциту вугілля. Кум Путіна взяв на себе функцію комунікатора з Москвою та бойовиками, а п'ятому президенту дісталась інша роль.

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Все це, на думку слідства, поставило енергетичну сферу України у залежність від Росії та терористичних організації, що підірвало економічну складову держави у 2014 – 2015 роках і завдало бюджету України значних збитків.

Мовиться про приблизно 3 мільярди 168 мільйонів гривень, які перепали проросійським бойовикам з Донбасу.

Так нас позбавили можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів (бо тоді ми хотіли закуповувати вугілля в ПАР), а також надало Росії ширші можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України і введення проти нас підривної діяльності.

Тепер вже, як бачимо, сам Петро Олексійович, захищаючись, говорить, що зараз президент Зеленський підіграє Путіну і називає цю справу (яка у них на двох з Медведчуком) політичною розправою, щоправда, не каже проти кого – проти нього чи Медведчука.

Нагадаю також, що провадження здійснюється за статтями:

фінансування тероризму;

державна зрада;

створення терористичної організації.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Порошенко продовжує риторику "нас переслідують"

Для себе я ще відмітила у цій історії, що Петро Порошенко не хоче відповідати за все сам, тому виходячи до люду він продовжує риторику "нас переслідують", "хочуть залякати і посадити". У такий спосіб робить себе і нас єдиним цілим.

Я б не дуже хотіла відповідати за Петра Олексійовича, хоча б тому, що у мене він особисто не питав згоди, чи хочу купувати вугілля в Росії, фінансуючи терористичні організації. Така версія слідства.

У ті 2014 – 2015 роки особисто я привчала себе до того, щоб перевіряти у магазині кожен штрих-код на кожній упаковці товару, який кладу собі у кошик, щоб не дай боже не фінансувати терористів. Бо кожна гривня – це куля, яка могла бути випущена у бік нашої армії, відродженням якої так пишається Порошенко.

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Перепрошую за цей ліричний відступ і емоції. Але це єдиний підсумок, який я можу станом на сьогодні надати.

Прокуратура попросила суд заарештувати Порошенка під заставу в 1 мільярд гривень, зобов'язати здати закордонний паспорт та надягнути електронний браслет.

Якщо спитати у мене "Ти за чи проти, щоб Порошенка посадили?", то єдина правильна відповідь у мене (незалежно від того, хто обвинувачений і що за злочин) – "за", якщо злочин був і це доведено в суді. Бо так визначає Конституція і називається це верховенством права, рівністю усіх перед законом і судом.