Суд визнав "нещасним випадком на роботі" смерть під час сексу у відрядженні

Серце француза на ім'я Ксавьє зупинилося під час сексу з незнайомкою в готельному номері. Цей випадок став приводом до тривалого судового розгляду, адже чоловік перебував у відрядження. Біда сталася ще в 2013 році, та ось нарешті у 2019 маємо вирок: це таки був нещасний випадок на виробництві.

Французький суд виявився максимально лояльним до родини найманого працівника. Він не лише визнав смерть від сексу у відрядженні "нещасним випадком на виробництві", а й зобов'язав компанію-роботодавця виплатити компенсацію – пише BBC-Україна.

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Як захищалися роботодавці?

Адвокати підприємства (компанія TSO, займається обслуговуванням залізниці) переконували суд, що працівник був у готельному номері, а отже – не виконував посадові обов'язки. Тобто, компанія не відповідальна за наслідки його дій.

А що каже закон у Франції?

А от французьке законодавство вважає інакше: роботодавець відповідає за будь-які ситуації, що можуть трапитися працівником під час відрядження. "Роботодавець забезпечує соціальний захист працівника протягом усього періоду його відрядження – безвідносно до обставин", – мовиться в ухвалі суду.

А що в Україні?

У "Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві" є визначення нещасного випадку: "Обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків або в дорозі (на транспортному засобі підприємства чи за дорученням роботодавця)".



Якщо такий випадок трапиться, роботодавець зобов'язаний організувати неупереджену та повну перевірку його обставин (тобто – обставини важливі). Але рішення про зв'язок нещасного випадку з виробництвом приймає комісія з його розслідування.

І якщо випадок трапився у неробочий час та не під час виконання трудових обов'язків, комісія з розслідування нещасного випадку може класифікувати його як випадок невиробничого характеру. А отже – жодної компенсації та навіть підстав подавати позов до суду.