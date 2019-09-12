06:08
12 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕРХОВНА РАДА ЦВК APPLE
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Фільм "Пила" по-російськи. Рогозін почав економити
      Вєсті Кремля
      21:16, 11 вересня
      Вєсті.UA: Теплі розмови Зеленського з Коломойським. Агент Савченко
      Вєсті.UA
      20:01, 11 вересня
      В яких шокуючих умовах працюють в "Київмедспецтрансі": як розголос вплинув на підприємство
      ЦРУ
      09:00, 11 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Курйозні новини
      ВЕРХОВНА РАДА ЦВК APPLE

      Суд визнав "нещасним випадком на роботі" смерть під час сексу у відрядженні

      365 Читать новость на русском
      Секс у відрядженні – не зовсім особиста справа
      Секс у відрядженні – не зовсім особиста справа / Ілюстративне фото (pixabay)

      Серце француза на ім'я Ксавьє зупинилося під час сексу з незнайомкою в готельному номері. Цей випадок став приводом до тривалого судового розгляду, адже чоловік перебував у відрядження. Біда сталася ще в 2013 році, та ось нарешті у 2019 маємо вирок: це таки був нещасний випадок на виробництві.

      Французький суд виявився максимально лояльним до родини найманого працівника. Він не лише визнав смерть від сексу у відрядженні "нещасним випадком на виробництві", а й зобов'язав компанію-роботодавця виплатити компенсацію – пише BBC-Україна.

      Дивіться також найсмішніші меми тижня: приспущена недоторканність, відпущений Цемах і просто трєтьє сєнтября

      Як захищалися роботодавці?

      Адвокати підприємства (компанія TSO, займається обслуговуванням залізниці) переконували суд, що працівник був у готельному номері, а отже – не виконував посадові обов'язки. Тобто, компанія не відповідальна за наслідки його дій.

      А що каже закон у Франції?

      А от французьке законодавство вважає інакше: роботодавець відповідає за будь-які ситуації, що можуть трапитися працівником під час відрядження. "Роботодавець забезпечує соціальний захист працівника протягом усього періоду його відрядження – безвідносно до обставин", – мовиться в ухвалі суду.

      А що в Україні?

      У "Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві" є визначення нещасного випадку: "Обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків або в дорозі (на транспортному засобі підприємства чи за дорученням роботодавця)".

      Якщо такий випадок трапиться, роботодавець зобов'язаний організувати неупереджену та повну перевірку його обставин (тобто – обставини важливі). Але рішення про зв'язок нещасного випадку з виробництвом приймає комісія з його розслідування.

      І якщо випадок трапився у неробочий час та не під час виконання трудових обов'язків, комісія з розслідування нещасного випадку може класифікувати його як випадок невиробничого характеру. А отже – жодної компенсації та навіть підстав подавати позов до суду.

      blog_ava
      Це політичний крок: ЦВК відкинула та пояснила всі звинувачення Зеленського в офіційній заяві
      сьогодні
      1150
      Теги: Курйозні новини Секс Законодавство
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 11 вересня: покарання за незаконне збагачення та підозрюваний у MH17 Цемах
      11 вересня , 22:20 Головні новини 11 вересня: покарання за незаконне збагачення та підозрюваний у MH17 Цемах
      1768
      Невыносимая вонь, штурмовики с детства и поиск украинских загранпаспортов: новости Крымнаша
      11 вересня , 22:00 Невыносимая вонь, штурмовики с детства и поиск украинских загранпаспортов: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1165
      Не лише коштовності: що беруть у заставу сучасні українські ломбарди
      11 вересня , 16:30 Не лише коштовності: що беруть у заставу сучасні українські ломбарди
      701
      Путь шамана: почему Габышев опасен для Путина
      11 вересня , 21:38 Путь шамана: почему Габышев опасен для Путина
      Іван Яковина
      Відпочинок у Греції: найкращі місця, які запам'ятаються на все життя
      11 вересня , 21:01 Відпочинок у Греції: найкращі місця, які запам'ятаються на все життя
      Юлія Гілей 831
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук