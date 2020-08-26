Україна отримає 1,2 мільярда євро кредиту від Європейського союзу, якщо виконає зобов'язання договору. Насамперед Євросоюз вимагає судову реформу. Однак це виконати складно, адже українські судді "тримають в заручниках" президента та усіх громадян.

Це в ефірі 24 каналу заявив голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков. За його словами, влада не здійснює судову реформу з кількох причин.

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"Вже 2 роки, як Зеленський – президент, а не керівник "Квартал 95". Вони це не розуміють. Хоча, я думаю, що все ще сумніше – всі розуміють навпаки для чого цей суд. Просто надто зручно мати такий ручний суд, який займається політичною проституцією і здійснює те, чого б хотіла влада", – зазначив Жернаков.

Він запевнив, що водночас суди і шантажують владу. Зокрема, одним з таких прикладів є ситуація в Окружному адміністративному суді Києва. Там зареєстрували позов про заборону партії "Слуга народу".

Тобто президента і нас всіх тримають в заручниках люди в мантіях, які чомусь називаються суддями у нашій країні. І чомусь у нас такий президент, який обіцяв з'ясувати це, але не робить,

– підсумував Жернаков.

Чому важливо перезавантажити судову владу

Жернаков пояснив, що Україна повинна здійснити судову реформу не тільки через зобов'язання в угоді, а й взагалі для існування України.

Те, як існують суди і до чого це призводить, особливо Окружний адмінсуд Києва, це пряма загроза українській незалежності та державності,

– заявив експерт.

"Крім того, це наше зобов'язання перед ЄС та МВФ. Такі самі зобов'язання дав Зеленський, коли йшов на вибори – перезапустити Вищу раду правосуддя. На сьогодні там ті самі особи, що й створили цю судову систему", – сказав Жернаков.

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► За його словами, ВРП треба повністю перезапустити за допомогою незалежних експертів, як це було з підбором до Антикорупційного суду. У такий спосіб ті люди, на яких не можна повпливати, допоможуть створити орган, який буде відповідати за судову систему в Україні.

► Також треба перезапустити Вищу кваліфікаційну комісію суддів за допомогою незалежних експертів, які мали б бути у комісії з відбору.

"Однак з цим проблеми також – той президентський проєкт №3711, який він подав до Верховної Ради, ніби перезапускає ВККС, але віддає цю роботу не незалежним експертам, а суддям того самого Окружного адмінсуду Києва через уповноважену Верховної Ради з прав людини, яка пов'язана з Павлом Вовком", – зазначив Жернаков.

Як ліквідувати Окружний адмінсуд Києва

Як ствердив Жернаков, що ліквідувати Окружний адміністративний суд Києва, президент повинен внести до ВР законопроєкт про це.

"Тільки він може це зробити. Замість нього (Окружного суду – 24 канал) мають створити інший суд. Після цього Окружний адміністративний суд нічого не може скасувати. Однак нещодавно президент заявив, що не збирається нічого робити з цим судом і його все нібито влаштовує", – сказав експерт.

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