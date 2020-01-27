Суддя-зрадник з Криму проведе 12 років за ґратами: що про нього відомо

Святошинський райсуд Києва ухвалив рішення про визнання винним у державній зраді суддю Ялтинського міськсуду АР Крим. Йому призначили покарання у вигляді ув'язнення на 12 років.

Слідчим вдалося з'ясувати, що суддя протягом березня-листопада допомагав окупантам встановити свою незаконну владу на анексованому півострові, повідомляє Офіс генпрокурора.

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Крім того, після незаконної окупації український суддя був призначений "суддею" так званого "ялтинського міського суду республіки Крим". На цій посаді він виносив незаконні рішення на користь окупантів.

Таким чином колаборант зумисне допомагав Росії порушувати суверенітет та територіальну цілісність України.

Про якого саме суддю мовиться

Державні правоохоронні органи як правило не публікують імен підозрюваних, ув'язнених чи засуджених. Відтак дуже важко зрозуміти, про кого мовиться.

Втім завжди є більші ніж конкретні вказівки. У цьому випадку це: дати служби окупантам (щонайменше до листопада 2014-го), стать засудженого (чоловік) та походження (українець, що раніше був суддею Ялтинсьокого суду АР Крим).

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Під останню категорію зрадників підпадають одразу 8 колишніх суддів:

Романенко Володимир;

Вендемеєр Марія;

Цалко Алла;

Прищепа Олег;

Кайро Ігор;

Берещанський Юрій;

Кулєшова Оксана;

Ганич Микола.

Втім Марія Вендемеєр, Алла Цалко і Оксана Кулєшова не підходять, бо Офіс генпрокурора чітко вказує на чоловічу стать.

Водночас Олег Прищепа, Ігор Кайро, та Микола Ганич до листопада не дослужилися – від них окупанти позбулися ще протягом літа-вересня 2014 року (саме так зазвичай роблять з використаними засобами контрацепції).

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Відтак у нас залишаються лише Юрій Берещанський та Володимир Романеко. Втім найімовірнішим кандидатом є саме останній суддя, який досі продовжує служити окупантам. Спробує коротко розповісти про обох.

Володимир Романенко

Володимирові Романенку 49 років, а народився він 26 вересня 1970 року в Охтирському районі Сумської області. Втім на момент анексії Росією Криму проживав у Ялті, де виконував обов'язки голови міського суду.

Судячи з нещодавніх указів лідера Кремля, Юрій Романенко досі залишається на посаді "судді" незаконного суду окупантів.

Центр "Миротворець" повідомляє, що Генеральна прокуратура України розслідувала проти нього справу щодо державної зради.



Володимир Романенко / фото: "судді Росії"

Юрій Берещанський

Юрію Берещанському 67 років. Він, як і його колега, народився на території материкової України – у Луганську 27 вересня 1952 року. Згодом переїхав до Криму – працював у Ялті, а жив здебільшого у Сімферополі.

Нині Берещанський вже не працює. Що й логічно, зважаючи на його поважний вік. Зате за свої заслуги перед окупантами, мабуть, вже отримує їхню пенсію.

Генеральна прокуратура України так само розслідувала справу через його державну зраду. На жаль, світлин Берещанського у вільному доступі немає.