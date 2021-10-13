Це не варто не плутати з "відкритим небом", бо то якраз договір про згоду на обопільне шпигунство. Мовиться саме про "вільне" небо або іншими словами про "спільний авіаційний простір між Україною та Європейським Союзом". Перш ніж розказати, про що конкретно тут мовиться, зауважу – ми того "спільного неба" довго чекали.

До теми Болісна тема саміту: в України вривається терпець щодо вступу в ЄС

Реально довго, бо іще при Кучмі у 1999 році взялися те узгоджувати, й у 2013 вже за Януковича нарешті узгодили. Залишилося лише підписати – аж тут нам свиню підклав офіційний Мадрид те підписання заблокувавши. Це тому, що офіційний Київ спірний для Іспанії Гібралтар визнав британським.

То ж довелося чекати іще майже 8 років, і то нам пощастило, що Британія вийшла з Європейського Союзу і питання приналежності Гібралтару – в світлі цього договору про вільне небо – стало неактуальним.

У міжнародній дипломатії немає дрібниць

І я чому про такий от момент з тим Гібралтаром взагалі згадав, це щоби звернути вашу увагу, що в міжнародній дипломатії взагалі немає дрібниць. Нам на той от Гібралтар, ну, чесно кажучи, трохи наче байдуже, але ж отримали собі через це аж 8-річну паузу у вкрай потрібному нам вільному небі.

Більше того – от спитає вас раптом іспанський прикордонник – "Гібралтар чий?". То ви тепер от знаєте правильну відповідь, щоби не отримати собі депортацію.

Однак я відволікся. Отже, Британія із ЄС вийшла – стався Брексіт, й нарешті не було вже перешкод щоби той от "договір про вільне небо" у вівторок, 12 жовтня, у Києві підписали. У той же день й набув чинності.

Про що мовиться – що вже незабаром не тільки у віденську оперу ми зможемо полетіти з Києва за 10 євро. Однак й у Дніпровську синагогу також. Саме за 10 євро, а не за 100, як беруть зараз за квиток вітчизняні авіакомпанії, які дотепер мали монопольні права на здійснення перельотів всередині України.



У Києві підписали "договір про вільне небо" / Фото Офісу Президента

Тобто те от "вільне небо", воно й іноземним авіакомпаніям відкриє можливість літати всередині України, між українськими містами. Адже дотепер такого права вони не мали, ну або ж така можливість була їм максимально ускладнена – офіційно це пояснювалося "захистом прав вітчизняних виробників".

Читайте також Чергова істерика у росіян: в УЄФА підтвердили, що Крим – це Україна

Мовляв, держава навмисно такі от преференції українським авіакомпаніям створює, щоби вони могли на ноги піднятися. Однак більшість з вітчизняних авіакомпанії, зокрема МАУ Ігоря Коломойського, нахабно користувалися своїм монопольним становищем і "лупити" на квитки такі ціна, які їм заманеться. Саме тому квиток на переліт з Києва у Дніпро коштував 3000 гривень, а квиток з Києва у Відень коштував лише 300 гривень.



Завдяки угоді в Україні можуть значно знизитись ціни на авіаквитки / Фото Офісу Президента

Однак тепер, коли європейським авіакомпаніям стали відкриті вільні перельоти між українськими містами – то дуже швидко і на внутрішньоукраїнські рейси ціна стане нормальною, а не захмарною, адже з'явиться нормальна конкуренція і зникне монополія. Вже зникла, відсьогодні, коли було підписане у Києві те от "вільне небо" з Європою, яке іще називають "безвізом для лоукостерів".

Дивіться випуск програми "Pro новини" за 12 жовтня: відео

Як іноземні авіакомпанії вплинуть на ринок

До чого це призведе? Цілком ймовірно, що прихід іноземних лоукостерів на український ринок внутрішніх пасажирських перевезень призведе до банкрутства певних вітчизняних авіакомпаній, які направду десятиліттями просто жирували на своєму монопольному становищі і своїми захмарними цінами на перельоти просто отримували собі надприбутки.

Однак тепер їм такого не буде й вони цілком ймовірно збанкрутують. Теоретично, ми з вами мали би від того хвилюватися, мовляв, ну це ж погано, якщо вітчизняні компанії банкрутують, не витримуючи конкуренції з компаніями іноземними.

З іншого боку, ми знаємо, що той от славетний вітчизняний авіаперевізник просто нахабно експлуатував власне монопольне становище і наживався на нас із вами, то хай він тепер не дивується, якщо нам буде байдуже на його банкрутство.

Читайте більше Саміт Україна – ЄС: Європа знайшла ефективний підхід до Зеленського

Якщо відійти від персоналій – то ця от тема з вільним небом дасть потужний поштовх розвитку авіасполучення всередині України. Попит на це є шалений, Укрзалізниця не дасть збрехати – українці вже зараз платять дурні гроші за залізничний квиток, але при цьому ані сервісу, ані комфорту від тих подорожей залізницею ми не маємо взагалі.



У Києві провели 23 саміт Україна – ЄС / Фото Офісу Президента

Відповідно, якщо з'являться пропозиції від іноземних лоукост-авіакомпаній із співставними залізниці цінами – то я абсолютно певен, що українці з радістю візьмуться масово подорожувати Україною вже літаками. Це й Укрзалізниці від того радість буде, адже вона бідненька, постійно бідкається, що пасажирські перевезення їй збиткові.

Що ще підписали на саміті Україна – ЄС

Однак не тільки цією угоду про вільне небо цікавим став саміт Україна – ЄС, бо там іще кілька важливих угод підписали. Зокрема щодо долучення України до фінансованих Європою програм з наукових та культурних інновацій. На цьому саміті Європа також вчергове засудила агресію Росії і вчергове обіцяла нам з цим всебічну підтримку.

Обіцяла нам Європа допомогти із енергоносіями взимку. Якщо Росія раптом візьметься до здійснення своєї давньої мрії про "замерзаючих без її газу "хохлів". Обіцяли нам вже у 2022 році і промисловий безвіз, що точно підштовхне нашу промисловість.

І от знаєте, чимало дійсно хорошого і оптимістичного сталося на цьому саміті. Навіть грошей нам підкинули – аж 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги. Це попри те, що з МВФ Україною незадоволена від слова зовсім.

От дійсно суцільна нам перемога від того саміту, але і зрадоньці там місце лишилося – Європа знову ані пари з вуст щодо конкретних термінів та хоча би якихось гарантій членства України у Європейському союзі.

Зеленський попросив про сигнал українцям

І це при тому, що Зеленський їх питав. І президент Європейської ради Шарля Мішеля він питав, і голову Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн питав український президент просив хоча би якийсь сигнал дати українцям, щоби вони могли зрозуміти де ж той фініш у нашому безкінечному європейському марафоні. Але такої відповіді ані Зеленський, ані українці вчергове не дочекалися.



Зеленський попросив про сигнал українцям / Фото Офісу Президента

Й знаєте, чесно кажучи, я раніше і сам трохи кривився, коли чув від Зеленського ці прямі запитання до Байдена, чому ми не в НАТО, коли він Європі ті самі запитання ставив – але я чому кривився, бо я ж собі чомусь думав, що висока дипломатія не має бути такою от прямою, відвертою і настільки конкретною.

Рекомендуємо Політичне самогубство Разумкова: спікер перетвориться на звичайного депутата

Мовляв, так це не робиться, і треба обережних кружлянь "вакруг да около", щоби не дай Боже не порушити дипломатичний протокол, а потому подумав – ні, ну а якого чорта ми соромимося спитати прямо?

Бо якщо ми соромимося і не наважуємося, бо боїмося почути негативну відповідь, то це до "високої дипломатії" жодного стосунку не має, це ми просто воліємо самі себе обманювати, вишуковуючи від Європи та Америки "позитивні меседжі".

Однак так от обманюватися це звісно справа приємна, але ж треба розуміти, що ми такими займаємося вже 8 рік поспіль і дійсно варто було би вже подорослішати й припинити таке із собою робити.

Тож те, що Зеленський раз-по-раз ці цілком конкретні запитання ставить, від чого і Європа, і Сполучені Штати ніяковіють – так може це все ж таки зрушить всю цю тему з мертвої точки, на якій воно як зупинилося у 2013 році, так і досі вдають, що рухається, тоді як насправді ми топчемося на місці – коротка замальовка з тих усіх обіцянок, які ми з вами чуємо не перший рік поспіль.