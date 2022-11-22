Такие опыты являются новым уровнем исследования этих объектов, которые в природе нам недоступны. Благодаря таким исследованиям человечество может открыть множество новых фундаментальных явлений в физике, чего невозможно достичь одной лишь математикой.

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Как это вообще возможно

Физическое моделирование поведения черной дыры возможно благодаря квантовым свойствам этих явлений. Точнее, моделирование квантовых явлений позволяет отождествить их с поведением черных дыр. За горизонтом происшествия черных дыр свет и другое электромагнитное излучение не может покинуть этот объект. Но на уровне квантовых явлений частицы могут проникать даже из-за горизонта событий, получившего название излучения Хокинга.

В природе излучение Хокинга невозможно зафиксировать никакими приборами – оно вроде теплового излучения и в миллионы раз слабее реликтового. Ценность предложенной нидерландскими учеными физической модели черной дыры заключается в том, что она позволяет регистрировать имитацию излучения Хокинга с точностью, математически отвечающей естественному поведению черных дыр.

Важная для науки модель

Предложенная физиками модель черной дыры представляет собой линейную цепочку атомов, по которой могут передвигаться электроны. Система сконфигурирована таким образом, что у нее есть свой горизонт событий – барьер, через который электроны не в состоянии пройти. В то же время, опыты показали, что хорошо известный в квантовом мире эффект туннельного перехода электронов проявляет себя в полной мере, давая им возможность проникать из-за "горизонта событий" модели черной дыры.

Преодоление электронами искусственного горизонта событий сопровождалось заметным повышением температуры, соответствующим теоретическим расчетам для эквивалентной системы черных дыр. Это явление в значительной степени напоминало излучение Хокинга. В природе мы не можем зарегистрировать такие явления, но в лаборатории похоже все это поддается моделированию и изучению.

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