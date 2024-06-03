Responder оснащен передовыми функциями, которые делают его мощным инструментом в чрезвычайных ситуациях. В частности, он может похвастаться мигающими синими и красными огнями, сиреной, 40-кратным увеличением HD-оптической камеры, тепловизионной камерой и прожектором.

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Эти функции позволяют ему преследовать подозреваемых и эффективно освещать темные участки. Кроме того, беспилотник оснащен системой двусторонней связи, обеспечивающей взаимодействие в режиме реального времени между диспетчером и людьми на месте чрезвычайной ситуации. Эта система содержит динамик и микрофон, что обеспечивает четкую связь в критических ситуациях.

Возможности для спасения жизни

Одной из выдающихся особенностей Responder является его система полезной нагрузки, которая может перевозить и сбрасывать жизненно важные предметы, такие как:

EpiPens,

автоматические внешние дефибрилляторы (AED),

индивидуальные флотаторы,

налоксон – лекарства, используемые для устранения последствий передозировки опиоидов.

Эта возможность гарантирует, что основные медицинские средства могут быть быстро доставлены тем, кто в них нуждается, что потенциально может спасти жизни до прибытия людей, оказывающих помощь.

Как работает дрон

Когда машина прибывает на место происшествия, ее камеры передают изображение в реальном времени в экстренные службы через сеть 4G.

Эти видеозаписи можно просматривать в специальном браузере LiveOps, что предоставляет диспетчерам информацию о ситуации в реальном времени.

По прибытии беспилотника система двусторонней связи позволяет диспетчерам помогать людям в выполнении критически важных процедур, таких как использование эпидемического таблетки или дефибриллятора, или деэскалация потенциально насильственных ситуаций.

Ожидается, что эта возможность уменьшит потребность в физическом реагировании примерно в 25% инцидентов.



Центр управления дроном / Фото Brinc

Responder разработан как для автономного, так и для дистанционного управления. Он может летать до 42 минут на одном заряде, а полная перезарядка занимает 40 минут. Для удаленных операций беспилотник можно пилотировать на месте с помощью ручного пульта или с диспетчерского центра, что обеспечивает гибкость в различных сценариях чрезвычайных ситуаций.

Интеграция с экстренными службами

Компания Brinc разработала Responder как неотъемлемую часть сетей реагирования на чрезвычайные ситуации. Дроны будут размещены по всему городу, каждый из них будет размещен на роботизированной станции Responder, также известной как "зарядное гнездо".



"Зарядное гнездо дрона Responder / Фото Brinc

Эти станции гарантируют, что дроны всегда заряжены и готовы к развертыванию. Когда поступает вызов 911, диспетчеры могут отправить ближайший дрон Responder, который может взлететь менее чем за пять секунд. Автономная навигационная система дрона, оснащена технологией предотвращения столкновений, позволяет ему добраться до места чрезвычайной ситуации примерно за 70 секунд.