Исследователи говорят, что звезды, которые четко видны на старых снимках, непонятным образом отсутствуют на новых. Но это точно не те объекты, которые можно случайно потерять. Так что же произошло?

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Куда исчезают звезды

Начать стоит с того, что когда звезда, массивнее Солнца примерно в 8 раз, превращается в сверхновую, она становится чрезвычайно беспорядочной. Внешние слои - большая часть массы звезды - взрывом колоссальных масштабов выбрасываются в пространство вокруг, где они образуют огромное облако пыли и газа, которое расширяется и остается на сотни тысяч и миллионы лет. Тем временем ядро звезды, которое больше не поддерживается внешним давлением термоядерного синтеза, сжимается под действием гравитации, образуя сверхплотный объект - нейтронную звезду или черную дыру, в зависимости от начальной массы звезды.

Новое исследование дало нам самое убедительное объяснение этого загадочного явления. Как предполагает международная команда под руководством астрофизика Алехандро Виньи-Гомеса из Института Нильса Бора в Дании и Института астрофизики Макса Планка в Германии, некоторые массивные звезды могут умирать без взрыва.

Бинарная система под названием VFTS 243 в Большом Магеллановом Облаке, состоящая из черной дыры и звезды-компаньона, стала доказательством этому явлению. Система не обнаруживает никаких признаков сверхновой, которая должна была предшествовать образованию черной дыры.

Если бы кто-то стоял и смотрел на видимую звезду, которая переживает полный коллапс, это могло бы быть похоже на внезапное угасание и исчезновение с небес. Коллапс настолько полный, что не происходит взрыва, ничто не вылетает, и никто не увидит ни одной яркой сверхновой в ночном небе,

– объясняет Винья-Гомес.

Художественное изображение системы VFTS 243: видео

Коллапсированные ядра не всегда остаются на месте. Если взрыв сверхновой был односторонним, это может отбросить ядро в космос. Иногда мы также можем проследить траекторию ядра по облаку вещества, которое оно выбросило во время гибели. Если прошло достаточно времени, вещество могло рассеяться, но следы толчка могут оставаться намного дольше.

VFTS 243 – очень интересная система. Она состоит из массивной звезды возрастом около 7,4 миллиона лет, которая примерно в 25 раз превышает массу Солнца, и черной дыры, которая примерно в 10 раз превышает массу Солнца.

Хотя мы не можем видеть черную дыру непосредственно, мы можем измерить ее на основе орбитального движения ее звезды-компаньона. Мы также можем сделать выводы о других вещах. Одна интересная вещь – это форма орбиты. Она почти круглая., Это вместе с движением системы в пространстве, свидетельствует о том, что черная дыра не получила огромного толчка от сверхновой. Исследователи, которые открыли черную дыру еще в 2022 году, подозревали это. Теперь работа Виньи-Гомеса и его коллег подтвердила это.

Появляется все больше доказательств того, что иногда массивные звезды могут коллапсировать непосредственно в черные дыры, не проходя через сверхновую. VFTS 243 является лучшим доказательством этого сценария сегодня.