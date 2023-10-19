Основна мета проєкту – збільшити запас ходу електромобілів, не покладаючись виключно на традиційну зарядну інфраструктуру, яка часто є обмеженою і менш доступною, ніж заправка бензином. Це випробування має на меті запропонувати рішення, яке дозволить електромобілям підзаряджати акумулятори під час коротких зупинок на світлофорах, таким чином збільшуючи їх загальний пробіг.

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Проблема для власників електромобілів

Відсутність широко розповсюдженої інфраструктури зарядних станцій та обмежена ємність акумуляторів електромобілів порівняно з традиційними бензиновими баками є значними проблемами для впровадження електромобілів. Крім того, вага великих акумуляторних батарей може впливати на продуктивність транспортного засобу.

Щоб вирішити ці проблеми, група японських компаній та освітніх установ об'єдналася для розробки цієї інноваційної системи підзарядки.

Як це працює

Котушки для передачі електричної енергії електромобілям стратегічно розміщені лише на під'їзді до світлофора, де транспортні засоби природно сповільнюються або зупиняються. Технологія дозволяє електромобілям підзарядитися під час цих коротких зупинок, додаючи приблизно один кілометр запасу ходу всього за 10 секунд.

Хоча концепція бездротової підзарядки електромобілів досліджувалася і раніше, цей підхід фокусується на використанні моментів, коли електромобілі вже сповільнюються або зупиняються, таким чином зменшуючи потребу в спеціальній зарядній інфраструктурі вздовж доріг.

Варто зазначити, практичність впровадження такої системи в більш широких масштабах є ключовим аспектом цього дворічного випробування.

Ця ініціатива є частиною ширших зусиль Японії, спрямованих на пошук інноваційних рішень для вирішення проблем, пов'язаних з електромобілями. Випробувальний період, який триватиме до березня 2025 року, дозволить провести комплексну оцінку експлуатаційної надійності та ефективності системи. У разі успішного завершення випробувань ця технологія може бути розширена та інтегрована в дорожню інфраструктуру по всій країні до 2030 року.

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Проєкт має потенціал не лише розширити асортимент електромобілів, але й сприяти зменшенню загального вуглецевого сліду транспорту, роблячи електромобілі ще більш життєздатним і стійким варіантом для майбутнього.

За ходом випробувань у районі Кіба уважно стежать, і очікується, що їхні результати матимуть далекосяжні наслідки для майбутнього технології електромобілів у Японії та за її межами.