Хакеры взломали секс-игрушки ради благородной цели

Британские хакеры из компании Pen Test Partners взломали доступ к линейке вибраторов Svakom Siime Eye. Они имеют видеокамеру, могут подключаться к Wi-Fi и транслировать видео. Но, как выяснилось, они совсем ненадежны.

Как пишет Motherboard, хакеры выяснили, что на видеостриме стоял очень ненадежный пароль "88888888", а на сервере был логин "admin".

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Как утверждают эксперты, любой пользователь, который минимально владеет навыками подключения к просмотру, мог не только подключиться к трансляции, но и контролировать секс-игрушки извне.

"Когда кто-то использует ваше подключение, кто-то другой может увидеть видеотрансляцию", – рассказал основатель Pen Test Partners Кен Манро.

Реакция производителя. Как утверждают хакеры, такое исследование они используют уже не впервые. При этом они неоднократно предупреждали производителя, отправив электронные письма. Но обратной связи так и не получили. Однако, теперь они снова увидели, что уязвимость не исправили.

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