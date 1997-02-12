Компания Mars One, которая должна колонизировать Марс, признана банкротом

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Проект колонии на Марсе
Проект колонии на Марсе / forbes.com

Компания Mars One Ventures, которая уже через несколько лет обещала отправить людей на Марс, признана банкротом. Такое решение принял суд в швейцарском Базеле.

Как рассказал основатель проекта голландец Бас Лансдорп, пока он пытается найти приемлемое решение в переговорах со всеми заинтересованными сторонами, чтобы спасти проект. Передает его слова издание Engadget.

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Mars One создали в 2011 году. Согласно замыслу, компания должна была отправить экспедицию на Марс, чтобы основать на Красной планете постоянную колонию. Людей должны были отправить в одну сторону – их возвращение не планировалось. Запуск планировался на 2022 год. Однако, впоследствии запуск перенесли на 2024, а далее на 2026 год.

Кто должен был полететь на Марс. Подать заявку, чтобы стать колонизатором Красной планеты, мог каждый желающий. В 2015 году организаторы отобрали 100 человек. В сотню попал украинец Сергей Якимов. Правда планировали отправили только 24 астронавтов.

Правда, эксперты в области космонавтики не одобряли этот проект. В частности, они отмечали, что на современном уровне развития технологий выполнить замысел нереально. Даже если бы компания сумела отправить астронавтов на Марс, то влияние радиации будет иметь очень пагубное влияние на здоровье человека.

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Теги: Марс Техно Космос
Источник: 24 Канал
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