Креативный хакер необычным способом похитил миллион долларов у стартапа

Компания Check Point, которая специализируется на кибербезопасности, обнаружила очень креативного хакера. Он похитил 1 миллион долларов, отправленный банковским переводом китайской венчурной компанией израильскому стартапу.

Для этого он писал каждой из сторон письма, выдавая себя в разговоре за другого участника переговоров, сообщает Vice.

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Как обнаружили вора

Представители стартапа обратились за помощью к специалистам Check Point после того, как не получили обещанных денег. Проведя небольшое расследование, эксперты быстро обнаружили, что в переговорах участвовала третья сторона, которая и присвоила себе все деньги.

Заметить вмешательство хакера удалось после анализа журналов сервера, электронных писем и компьютеров, участвующих в переписке между компаниями. Сотрудники Check Point обнаружили, что некоторые письма были отредактированы, а часть из них и вовсе не была отправлена любой из двух компаний.

Как хакеру удалось похитить деньги

По словам экспертов, злоумышленник создал домены, похожие на настоящие (они отличались лишь некоторыми символами в конце имени). С них хакер отправил два электронных письма с теми же заголовками темы, что и в первом письме, выдав себя за генерального директора стартапа и менеджера китайской компании.

Ничего не заподозрив, обе стороны продолжили общение с хакером, а он пересылал письма нужному адресату с рядом правок. В определенный момент он отредактировал электронные письма, чтобы добавить поддельные банковские реквизиты для отправки денег.

Как выяснилось, за все время хакер отправил 18 писем китайской стороне и 14 – израильскому стартапу. Интересно, что представители компании даже планировали встретиться в Шанхае для решения ряда вопросов, что поставило бы крест на афере, но злоумышленник отправил обоим сторонам письма, придумав разные оправдания для отмены встречи.

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История продолжается

По словам представителей Check Point, финансовый директор израильского стартапа продолжает ежемесячно получать электронные письма с поддельного аккаунта генерального директора компании, в которых его просят провести еще одну транзакцию.

Чтобы подобного не повторилось, специалисты Check Point рекомендуют договариваться, встречаться лично и использовать инструменты для отслеживания поддельных доменов.

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