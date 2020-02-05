Назвали лучший бесплатный антивирус

Эффективность антивирусов нередко становится объектом споров: обсуждение преимуществ и недостатков бесплатного софта для защиты PC. Положить конец подобным дискуссиям решила независимая лаборатория AV-Test, которая провела тестирование 18 популярных бесплатных антивирусов.

Что известно о лучшем бесплатном антивирусе

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По версии специалистов немецкой компании, антивирус-победитель – Microsoft Windows Defender – вошел в десятку наиболее эффективных антивирусных программ и получил максимальные оценки в категориях "удобство использования" и "надежность защиты", а также 5,5 балла из 6 возможных по критерию "производительность".

Microsoft Windows Defender продемонстрировал 100% защиту от вредоносных атак, в том числе от угроз нулевого дня, а также отсутствие ложных блокировок и предупреждений.



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Почему антивирус Microsoft – лучший

В частности, приложение успешно распознало 20 428 образцов вирусов, зарегистрированных за последние 4 недели перед проведением испытания.

В ходе тестирования использовалась актуальная версия программы с разрешением на обращение к облачным сервисам и актуальной версией сигнатур.

Для проверки эффективности антивируса проанализировали работу всех его компонентов с использованием реальных угроз. Эксперты также отметили низкий уровень ложных срабатываний – после анализа 1 384 100 образцов антивирус ошибся всего в двух случаях.

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Заметим, защитник Windows уже входит в состав операционной системы Microsoft и не требует предварительной установки.

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